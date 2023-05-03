03 мая 2023

В День Победы по улицам Тюмени пройдет колонна военной техники

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада к 9 Мая. Тюмень, военная техника
Парад военной техники пройдет в Тюмени 9 мая Фото:

В День Победы 9 мая на улицах Тюмени пройдет парад военной техники. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что движение колонны начнется в 10 часов утра.

«Колонна военной техники преодолеет маршрут длиной более 38 км по улицам Тюмени 9 Мая. Начало движения — в 10:00», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что колонна военной техники проследует через весь город, а не только по центральным улицам Тюмени. Решение об этом было принято на оргкомитете по подготовке к проведению торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени отменили шествие трудовых коллективов и прохождение военнослужащих 9 мая. Вместо этого в разных микрорайонах города будут работать локальные площадки по празднованию Дня Победы.

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В День Победы 9 мая на улицах Тюмени пройдет парад военной техники. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что движение колонны начнется в 10 часов утра. «Колонна военной техники преодолеет маршрут длиной более 38 км по улицам Тюмени 9 Мая. Начало движения — в 10:00», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что колонна военной техники проследует через весь город, а не только по центральным улицам Тюмени. Решение об этом было принято на оргкомитете по подготовке к проведению торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени отменили шествие трудовых коллективов и прохождение военнослужащих 9 мая. Вместо этого в разных микрорайонах города будут работать локальные площадки по празднованию Дня Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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