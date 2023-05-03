В День Победы по улицам Тюмени пройдет колонна военной техники

Парад военной техники пройдет в Тюмени 9 мая Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В День Победы 9 мая на улицах Тюмени пройдет парад военной техники. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что движение колонны начнется в 10 часов утра.

«Колонна военной техники преодолеет маршрут длиной более 38 км по улицам Тюмени 9 Мая. Начало движения — в 10:00», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что колонна военной техники проследует через весь город, а не только по центральным улицам Тюмени. Решение об этом было принято на оргкомитете по подготовке к проведению торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени отменили шествие трудовых коллективов и прохождение военнослужащих 9 мая. Вместо этого в разных микрорайонах города будут работать локальные площадки по празднованию Дня Победы.