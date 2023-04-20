20 апреля 2023

Губернатор Моор раскрыл подробности празднования 9 Мая в Тюмени

Губернатор Моор: 9 Мая отменяется традиционное шествие трудовых коллективов
© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Тюмень , парад 9 мая
В этом году отменяется шествие трудовых коллективов Фото:

В Тюмени в этом году в День Победы не будет традиционного шествия трудовых коллективов и торжественного прохождения военнослужащих Тюменского гарнизона. Об этом заявил глава региона Александр Моор в своем telegram-канале.

«В этом году меняем традиционный формат проведения праздника. Чтобы не собирать в одном месте большое количество жителей, организуем много локальных мероприятий. Не будет торжественного прохождения военнослужащих Тюменского гарнизона и шествия трудовых коллективов», — рассказал губернатор.

Военная техника проследует через весь город, а праздничные мероприятия будут организованы по всему городу. Так на набережной пройдет праздничный парад катамаранов «Под парусами Победы», а на площади у мемориального комплекса «Память» выступят курсанты ТВВИКУ.

В этом году власти отменили традиционное шествие «Бессмертного полка». Акция пройдет в новом формате.

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В Тюмени в этом году в День Победы не будет традиционного шествия трудовых коллективов и торжественного прохождения военнослужащих Тюменского гарнизона. Об этом заявил глава региона Александр Моор в своем telegram-канале. «В этом году меняем традиционный формат проведения праздника. Чтобы не собирать в одном месте большое количество жителей, организуем много локальных мероприятий. Не будет торжественного прохождения военнослужащих Тюменского гарнизона и шествия трудовых коллективов», — рассказал губернатор. Военная техника проследует через весь город, а праздничные мероприятия будут организованы по всему городу. Так на набережной пройдет праздничный парад катамаранов «Под парусами Победы», а на площади у мемориального комплекса «Память» выступят курсанты ТВВИКУ. В этом году власти отменили традиционное шествие «Бессмертного полка». Акция пройдет в новом формате.
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