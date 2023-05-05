День победы, премьеры фильмов и мужское шоу — афиша на майские праздники в Кургане

06 мая 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

В Кургане пройдут мероприятия ко Дню Победы и вечеринки в ресторанах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане пройдут мероприятия в честь 78 годовщины со Дня Победы, покажут новинки в сфере кинематографа и устроят мужской стриптиз в одном из баров города. Эти и другие развлечения корреспонденты URA.RU собрали в подборке для читателей. «Концерт сводного оркестра русских народных инструментов, руководитель Сергей Шевелев, дирижер Виталий Боголюбов. Прозвучат произведения современных композиторов, песни военных лет», — указано в афише концерта «Дню великой Победы посвящается», который пройдет 6 мая на Троицкой площади. Сообщается, что 7 и 8 мая в курганском клуб-баре «OPIUM» пройдет мужское стрип-шоу «Night Hunters». Вход на шоу стоит 350 рублей. На мероприятие установлено возрастное ограничение — для лиц старше 21 года. С 4 апреля начнется прокат нескольких кинолент — военная драма «Помилование» от российского режиссера, американская комедия «Все страхи Бо» и шведская фантастика — «Миссия „НЛО“». Курганцев также ждут несколько выставок и творческий вечер с военными стихами. Курганцам предлагают провести майские праздники вне дома URA.RU

В Кургане пройдут мероприятия в честь 78 годовщины со Дня Победы, покажут новинки в сфере кинематографа и устроят мужской стриптиз в одном из баров города. Эти и другие развлечения корреспонденты URA.RU собрали в подборке для читателей. «Концерт сводного оркестра русских народных инструментов, руководитель Сергей Шевелев, дирижер Виталий Боголюбов. Прозвучат произведения современных композиторов, песни военных лет», — указано в афише концерта «Дню великой Победы посвящается», который пройдет 6 мая на Троицкой площади. Сообщается, что 7 и 8 мая в курганском клуб-баре «OPIUM» пройдет мужское стрип-шоу «Night Hunters». Вход на шоу стоит 350 рублей. На мероприятие установлено возрастное ограничение — для лиц старше 21 года. С 4 апреля начнется прокат нескольких кинолент — военная драма «Помилование» от российского режиссера, американская комедия «Все страхи Бо» и шведская фантастика — «Миссия „НЛО“». Курганцев также ждут несколько выставок и творческий вечер с военными стихами.