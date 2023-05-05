05 мая 2023

День победы, премьеры фильмов и мужское шоу — афиша на майские праздники в Кургане

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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, правительство, правительство города курган
В Кургане пройдут мероприятия ко Дню Победы и вечеринки в ресторанах Фото:

В Кургане пройдут мероприятия в честь 78 годовщины со Дня Победы, покажут новинки в сфере кинематографа и устроят мужской стриптиз в одном из баров города. Эти и другие развлечения корреспонденты URA.RU собрали в подборке для читателей.

«Концерт сводного оркестра русских народных инструментов, руководитель Сергей Шевелев, дирижер Виталий Боголюбов. Прозвучат произведения современных композиторов, песни военных лет», — указано в афише концерта «Дню великой Победы посвящается», который пройдет 6 мая на Троицкой площади.

Сообщается, что 7 и 8 мая в курганском клуб-баре «OPIUM» пройдет мужское стрип-шоу «Night Hunters». Вход на шоу стоит 350 рублей. На мероприятие установлено возрастное ограничение — для лиц старше 21 года. С 4 апреля начнется прокат нескольких кинолент — военная драма «Помилование» от российского режиссера, американская комедия «Все страхи Бо» и шведская фантастика — «Миссия „НЛО“». Курганцев также ждут несколько выставок и творческий вечер с военными стихами.

Курганцам предлагают провести майские праздники вне дома
Курганцам предлагают провести майские праздники вне дома

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В Кургане пройдут мероприятия в честь 78 годовщины со Дня Победы, покажут новинки в сфере кинематографа и устроят мужской стриптиз в одном из баров города. Эти и другие развлечения корреспонденты URA.RU собрали в подборке для читателей. «Концерт сводного оркестра русских народных инструментов, руководитель Сергей Шевелев, дирижер Виталий Боголюбов. Прозвучат произведения современных композиторов, песни военных лет», — указано в афише концерта «Дню великой Победы посвящается», который пройдет 6 мая на Троицкой площади. Сообщается, что 7 и 8 мая в курганском клуб-баре «OPIUM» пройдет мужское стрип-шоу «Night Hunters». Вход на шоу стоит 350 рублей. На мероприятие установлено возрастное ограничение — для лиц старше 21 года. С 4 апреля начнется прокат нескольких кинолент — военная драма «Помилование» от российского режиссера, американская комедия «Все страхи Бо» и шведская фантастика — «Миссия „НЛО“». Курганцев также ждут несколько выставок и творческий вечер с военными стихами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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