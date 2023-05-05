05 мая 2023

Жители тюменской деревни самостоятельно тушат огонь трое суток. Видео

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область
По словам жителей деревни, никто не реагирует на пожар Фото:

Жители деревни Янтык (Тюменской области) на протяжении трех суток самостоятельно борются с огнем. Об этом пишут жители деревни 6 мая в социальных сетях. Они просят помощи, так как пожары большие, а помощи нет.

«Огонь идет со стороны деревни Кунчур и со стороны Велижанского тракта, примерно три километра. Сегодня мужчины, проживающие в деревне, тушат огонь сами! Ходят за водой домой, и так с утра и до самой ночи. Нет ни единой пожарной машины на месте. Информацию передавали и не раз», — пишут жители в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.

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Жители деревни Янтык (Тюменской области) на протяжении трех суток самостоятельно борются с огнем. Об этом пишут жители деревни 6 мая в социальных сетях. Они просят помощи, так как пожары большие, а помощи нет. «Огонь идет со стороны деревни Кунчур и со стороны Велижанского тракта, примерно три километра. Сегодня мужчины, проживающие в деревне, тушат огонь сами! Ходят за водой домой, и так с утра и до самой ночи. Нет ни единой пожарной машины на месте. Информацию передавали и не раз», — пишут жители в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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