Жители тюменской деревни самостоятельно тушат огонь трое суток. Видео

06 мая 2023 в 23:04 Размер текста - 17 +

По словам жителей деревни, никто не реагирует на пожар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители деревни Янтык (Тюменской области) на протяжении трех суток самостоятельно борются с огнем. Об этом пишут жители деревни 6 мая в социальных сетях. Они просят помощи, так как пожары большие, а помощи нет. «Огонь идет со стороны деревни Кунчур и со стороны Велижанского тракта, примерно три километра. Сегодня мужчины, проживающие в деревне, тушат огонь сами! Ходят за водой домой, и так с утра и до самой ночи. Нет ни единой пожарной машины на месте. Информацию передавали и не раз», — пишут жители в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.

Жители деревни Янтык (Тюменской области) на протяжении трех суток самостоятельно борются с огнем. Об этом пишут жители деревни 6 мая в социальных сетях. Они просят помощи, так как пожары большие, а помощи нет. «Огонь идет со стороны деревни Кунчур и со стороны Велижанского тракта, примерно три километра. Сегодня мужчины, проживающие в деревне, тушат огонь сами! Ходят за водой домой, и так с утра и до самой ночи. Нет ни единой пожарной машины на месте. Информацию передавали и не раз», — пишут жители в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области. Ответ ожидается.