Сенатор Муратов и сотрудники военного завода потушили пожар в микрорайоне Кургана

В Тополях потушен пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов вместе с сотрудниками военного завода «СКТБ Курганприбор» всю ночь тушили пожар в микрорайоне Тополя. Об этом URA.RU рассказал сам сенатор.

«Более 100 сотрудников оборонного завода „СКТБ Курганприбор“ под руководством гендиректора Алексея Шакирова потушили пожар в микрорайоне Тополя. Работали всю ночь и отстояли дома. Я там тоже был», — рассказал URA.RU Муратов.

Он добавил, что заводчане сами вызвались помогать в тушении пожаров. Муратов присутствовал на месте ЧП с 2 часов ночи. В Тополя он отправился сразу после совещания с губернатором Вадимом Шумковым. «Оборонщики — самые ответственные люди. Никто не ушел, пока не потушили огонь», — уточнил политик.

Сейчас в регионе из-за масштабных пожаров объявлен режим ЧС. Прилетел министр МЧС РФ Александр Куренков. Работают самолеты Ил-76.

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