07 мая 2023

Сенатор Муратов и сотрудники военного завода потушили пожар в микрорайоне Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, задымление, последствия пожара, погарельцы, деревня логоушка
В Тополях потушен пожар Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов вместе с сотрудниками военного завода «СКТБ Курганприбор» всю ночь тушили пожар в микрорайоне Тополя. Об этом URA.RU рассказал сам сенатор.

«Более 100 сотрудников оборонного завода „СКТБ Курганприбор“ под руководством гендиректора Алексея Шакирова потушили пожар в микрорайоне Тополя. Работали всю ночь и отстояли дома. Я там тоже был», — рассказал URA.RU Муратов.

Он добавил, что заводчане сами вызвались помогать в тушении пожаров. Муратов присутствовал на месте ЧП с 2 часов ночи. В Тополя он отправился сразу после совещания с губернатором Вадимом Шумковым. «Оборонщики — самые ответственные люди. Никто не ушел, пока не потушили огонь», — уточнил политик.

Сейчас в регионе из-за масштабных пожаров объявлен режим ЧС. Прилетел министр МЧС РФ Александр Куренков. Работают самолеты Ил-76.

В Кургане часть людей из пригородных микрорайонов эвакуированы в школы. В пожарах погибли три человека. Следователи СУ СК возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Оперативные новости читайте в нашей трансляции.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сенатор от Курганской области Сергей Муратов вместе с сотрудниками военного завода «СКТБ Курганприбор» всю ночь тушили пожар в микрорайоне Тополя. Об этом URA.RU рассказал сам сенатор. «Более 100 сотрудников оборонного завода „СКТБ Курганприбор“ под руководством гендиректора Алексея Шакирова потушили пожар в микрорайоне Тополя. Работали всю ночь и отстояли дома. Я там тоже был», — рассказал URA.RU Муратов. Он добавил, что заводчане сами вызвались помогать в тушении пожаров. Муратов присутствовал на месте ЧП с 2 часов ночи. В Тополя он отправился сразу после совещания с губернатором Вадимом Шумковым. «Оборонщики — самые ответственные люди. Никто не ушел, пока не потушили огонь», — уточнил политик. Сейчас в регионе из-за масштабных пожаров объявлен режим ЧС. Прилетел министр МЧС РФ Александр Куренков. Работают самолеты Ил-76. В Кургане часть людей из пригородных микрорайонов эвакуированы в школы. В пожарах погибли три человека. Следователи СУ СК возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Оперативные новости читайте в нашей трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...