Жителям Тюменской области рассказали об ущербе, нанесенном природными пожарами

В Тюменской области в пожарах сгорел 21 дом и 130 построек

С момента пожаров в пункт временного размещения района приняли 331 человека Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Тюменской области во время природных пожаров сгорел 21 дом, а также 130 построек. Об этом сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.

«В четырех населенных пунктах района сгорел 21 дом, 11 домов повреждены, сгорело или повреждено 130 построек, пять частных объектов экономики», — пишет глава района в своем telegram-канале.

По ее словам, на сегодняшний день действуют лесные пожары в районе Муллашей, деревни Речкина и Чаплык. В тушении задействована авиация, пожарная техника, работают пожарные, авиабаза, ДНД, десантники «Ямалспаса». Добровольцы заняты на дотушивании и окарауливании. В районе Успенки открытого огня нет, ведется окарауливание. Находится под контролем ситуация по Салаирскому тракту. Там дежурят пожарные и ассенизаторские машины, дружинники, добровольцы. Территорию возгорания проливают, окарауливают.

С 4 мая в пункт временного размещения района приняли 331 человека, из них 188 пенсионеров и 76 детей. Планируется сегодня проведение встречи с жильцам, у которых во время пожаров пострадали дома в Богандинском и Каменке. Собираются собрать всю информацию по утраченному имуществу, и разъяснить меры поддержки.

Ранее в Тюменской области губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами в области.