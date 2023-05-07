В тюменском поселке сгорел УАЗ у мужчины, который помогал тушить пожар. Фото

08 мая 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Машину не удалось спасти (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В поселке Богандинский (Тюменская область) у добровольца сгорел УАЗ, пока он помогал тушить пожар. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Владелец машины помогал тушить пожар, и в какой-то момент уголек попал на машину. Авто спасти не удалось», — передает информацию «Тюмень №1». Ранее в Тюменской области во время природных пожаров в четырех населенных пунктах сгорел 21 дом, 11 домов были повреждены, сгорело или повреждено 130 построек, пять частных объектов экономики. Борьбу с огнем в регионе ведут более 1,2 тысячи человек, для тушения была привлечена авиация.

В поселке Богандинский (Тюменская область) у добровольца сгорел УАЗ, пока он помогал тушить пожар. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Владелец машины помогал тушить пожар, и в какой-то момент уголек попал на машину. Авто спасти не удалось», — передает информацию «Тюмень №1». Ранее в Тюменской области во время природных пожаров в четырех населенных пунктах сгорел 21 дом, 11 домов были повреждены, сгорело или повреждено 130 построек, пять частных объектов экономики. Борьбу с огнем в регионе ведут более 1,2 тысячи человек, для тушения была привлечена авиация.