Машину не удалось спасти (архивное фото)
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В поселке Богандинский (Тюменская область) у добровольца сгорел УАЗ, пока он помогал тушить пожар. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Владелец машины помогал тушить пожар, и в какой-то момент уголек попал на машину. Авто спасти не удалось», — передает информацию «Тюмень №1».
Ранее в Тюменской области во время природных пожаров в четырех населенных пунктах сгорел 21 дом, 11 домов были повреждены, сгорело или повреждено 130 построек, пять частных объектов экономики. Борьбу с огнем в регионе ведут более 1,2 тысячи человек, для тушения была привлечена авиация.
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