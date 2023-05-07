07 мая 2023
06 мая 2023

В тюменском поселке сгорел УАЗ у мужчины, который помогал тушить пожар. Фото

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Последствия пожара в кино-концертном театре "Космос". Екатеринбург, машина, пожар, уаз, сгоревший автомобиль, сгоревшая машина
Машину не удалось спасти (архивное фото) Фото:
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В поселке Богандинский (Тюменская область) у добровольца сгорел УАЗ, пока он помогал тушить пожар. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Владелец машины помогал тушить пожар, и в какой-то момент уголек попал на машину. Авто спасти не удалось», — передает информацию «Тюмень №1».

Ранее в Тюменской области во время природных пожаров в четырех населенных пунктах сгорел 21 дом, 11 домов были повреждены, сгорело или повреждено 130 построек, пять частных объектов экономики. Борьбу с огнем в регионе ведут более 1,2 тысячи человек, для тушения была привлечена авиация.

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В поселке Богандинский (Тюменская область) у добровольца сгорел УАЗ, пока он помогал тушить пожар. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Владелец машины помогал тушить пожар, и в какой-то момент уголек попал на машину. Авто спасти не удалось», — передает информацию «Тюмень №1». Ранее в Тюменской области во время природных пожаров в четырех населенных пунктах сгорел 21 дом, 11 домов были повреждены, сгорело или повреждено 130 построек, пять частных объектов экономики. Борьбу с огнем в регионе ведут более 1,2 тысячи человек, для тушения была привлечена авиация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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