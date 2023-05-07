Погибших и пострадавших нет
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
Тюменские спасатели по адресу Авторемонтная, 45/2 потушили 8 мая огонь на крыше центра отдыха. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
«На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось открытое горение кровли. Благодаря слаженным действиям огнебоцев, пожар был быстро локализован, а затем и ликвидирован на площади 150 метров», — пишут в ведомстве.
По их словам, было задействовано восемь единиц техники и 25 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара сейчас устанавливается.
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