07 мая 2023
06 мая 2023

Тюменским спасателем удалось потушить возгорание на крыше здания. Фото

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, локализация пожара, пожарные в касках
Погибших и пострадавших нет Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Тюменские спасатели по адресу Авторемонтная, 45/2 потушили 8 мая огонь на крыше центра отдыха. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

«На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось открытое горение кровли. Благодаря слаженным действиям огнебоцев, пожар был быстро локализован, а затем и ликвидирован на площади 150 метров», — пишут в ведомстве.

По их словам, было задействовано восемь единиц техники и 25 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара сейчас устанавливается.

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Тюменские спасатели по адресу Авторемонтная, 45/2 потушили 8 мая огонь на крыше центра отдыха. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Тюменской области. «На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось открытое горение кровли. Благодаря слаженным действиям огнебоцев, пожар был быстро локализован, а затем и ликвидирован на площади 150 метров», — пишут в ведомстве. По их словам, было задействовано восемь единиц техники и 25 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара сейчас устанавливается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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