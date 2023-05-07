Тюменским спасателем удалось потушить возгорание на крыше здания. Фото

08 мая 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Погибших и пострадавших нет Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Тюменские спасатели по адресу Авторемонтная, 45/2 потушили 8 мая огонь на крыше центра отдыха. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Тюменской области. «На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось открытое горение кровли. Благодаря слаженным действиям огнебоцев, пожар был быстро локализован, а затем и ликвидирован на площади 150 метров», — пишут в ведомстве. По их словам, было задействовано восемь единиц техники и 25 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара сейчас устанавливается.

Тюменские спасатели по адресу Авторемонтная, 45/2 потушили 8 мая огонь на крыше центра отдыха. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Тюменской области. «На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось открытое горение кровли. Благодаря слаженным действиям огнебоцев, пожар был быстро локализован, а затем и ликвидирован на площади 150 метров», — пишут в ведомстве. По их словам, было задействовано восемь единиц техники и 25 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара сейчас устанавливается.