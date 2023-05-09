09 мая 2023

Курганская полиция не выявила случаев умышленного поджога в регионе

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Смолино. Последствия пожара. Курган
Курганская полиция принимает информацию о поджигателях Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

На территории Курганской области не было выявлено фактов умышленных поджогов. Об этом рассказали на сайте УМВД региона.

«УМВД России по Курганской области сообщает: <…> умышленных фактов поджогов, которые стали бы причинами крупных пожаров на территории региона, не зафиксировано», — сообщили в полиции. Слухи о поджигателя распространяются в соцсетях.

Полиция просит обращаться к ним граждан, имеющих достоверную информацию о поджигателях. Это можно сделать в ближайшем отделе полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Вадим Шумков также попросил курганцев сообщать о фактах поджогов в правоохранительные органы. По последним данным, в пожарах в регионе сгорели более 500 домов.

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На территории Курганской области не было выявлено фактов умышленных поджогов. Об этом рассказали на сайте УМВД региона. «УМВД России по Курганской области сообщает: <…> умышленных фактов поджогов, которые стали бы причинами крупных пожаров на территории региона, не зафиксировано», — сообщили в полиции. Слухи о поджигателя распространяются в соцсетях. Полиция просит обращаться к ним граждан, имеющих достоверную информацию о поджигателях. Это можно сделать в ближайшем отделе полиции. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Вадим Шумков также попросил курганцев сообщать о фактах поджогов в правоохранительные органы. По последним данным, в пожарах в регионе сгорели более 500 домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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