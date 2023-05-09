09 мая 2023
08 мая 2023

В тюменских лесах тушат более десятка пожаров. Карта

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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Из 13 действующих в лесах пожаров на утро 10 мая удалось локализовать лишь семь Фото:
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В Тюменской области по состоянию на утро 10 мая действует 13 лесных пожаров. Об этом сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства. При этом согласно данным сервиса fires.ru в целом возгораний в области ощутимо больше.

«На 8:00 10 мая в Тюменской области действует 13 лесных пожаров, в том числе семь локализованных. За прошедшие сутки зафиксировано два новых лесных пожара, ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 3078,1 га», — сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства.

По данным сервиса fires.ru в Тюменской области намного больше огневых точек. Однако не все пожары считаются лесными, выделяют также ландшафтные возгорания.

Фото:

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В Тюменской области по состоянию на утро 10 мая действует 13 лесных пожаров. Об этом сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства. При этом согласно данным сервиса fires.ru в целом возгораний в области ощутимо больше. «На 8:00 10 мая в Тюменской области действует 13 лесных пожаров, в том числе семь локализованных. За прошедшие сутки зафиксировано два новых лесных пожара, ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 3078,1 га», — сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства. По данным сервиса fires.ru в Тюменской области намного больше огневых точек. Однако не все пожары считаются лесными, выделяют также ландшафтные возгорания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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