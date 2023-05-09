В тюменских лесах тушат более десятка пожаров. Карта

10 мая 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Из 13 действующих в лесах пожаров на утро 10 мая удалось локализовать лишь семь Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Тюменской области по состоянию на утро 10 мая действует 13 лесных пожаров. Об этом сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства. При этом согласно данным сервиса fires.ru в целом возгораний в области ощутимо больше. «На 8:00 10 мая в Тюменской области действует 13 лесных пожаров, в том числе семь локализованных. За прошедшие сутки зафиксировано два новых лесных пожара, ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 3078,1 га», — сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства. По данным сервиса fires.ru в Тюменской области намного больше огневых точек. Однако не все пожары считаются лесными, выделяют также ландшафтные возгорания. Фото: fires.ru

В Тюменской области по состоянию на утро 10 мая действует 13 лесных пожаров. Об этом сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства. При этом согласно данным сервиса fires.ru в целом возгораний в области ощутимо больше. «На 8:00 10 мая в Тюменской области действует 13 лесных пожаров, в том числе семь локализованных. За прошедшие сутки зафиксировано два новых лесных пожара, ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 3078,1 га», — сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства. По данным сервиса fires.ru в Тюменской области намного больше огневых точек. Однако не все пожары считаются лесными, выделяют также ландшафтные возгорания.