В Тюменской области по состоянию на утро 10 мая действует 13 лесных пожаров. Об этом сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства. При этом согласно данным сервиса fires.ru в целом возгораний в области ощутимо больше.
«На 8:00 10 мая в Тюменской области действует 13 лесных пожаров, в том числе семь локализованных. За прошедшие сутки зафиксировано два новых лесных пожара, ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 3078,1 га», — сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства.
По данным сервиса fires.ru в Тюменской области намного больше огневых точек. Однако не все пожары считаются лесными, выделяют также ландшафтные возгорания.
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