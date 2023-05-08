08 мая 2023
07 мая 2023

Спасатели из Астрахани и Оренбурга начали тушить пожары в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, дым, пожар, пожарный расчет
Из-за пожаров в Тюменской области действует режим ЧС Фото:

В Вагайский район (Тюменская область) для тушения пожаров прибыли десантники из Астрахани и Оренбургской области. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Распределили силы с новыми вводными данными — астраханских десантников направили в Зареченское поселение в район озера Дикое, оренбургских огнеборцев с техникой — на пожар в районе п. Комсомольский. Освободившихся пожарных из с. Ушаково перебрасываем в с. Дубровное», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова главы Вагайского района Сергея Сидоренко.

Из Астрахани в Вагайский район приехали 25 человек. В состав аэромобильной бригады из Оренбургской области вошли 20 сотрудников МЧС.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за природных пожаров губернатор Тюменской области Александр Моор ввел на территории региона режим ЧС. Местным жителям, в частности, категорически запрещено посещать леса и разводить костры.

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В Вагайский район (Тюменская область) для тушения пожаров прибыли десантники из Астрахани и Оренбургской области. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Распределили силы с новыми вводными данными — астраханских десантников направили в Зареченское поселение в район озера Дикое, оренбургских огнеборцев с техникой — на пожар в районе п. Комсомольский. Освободившихся пожарных из с. Ушаково перебрасываем в с. Дубровное», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова главы Вагайского района Сергея Сидоренко. Из Астрахани в Вагайский район приехали 25 человек. В состав аэромобильной бригады из Оренбургской области вошли 20 сотрудников МЧС. Ранее URA.RU писало о том, что из-за природных пожаров губернатор Тюменской области Александр Моор ввел на территории региона режим ЧС. Местным жителям, в частности, категорически запрещено посещать леса и разводить костры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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