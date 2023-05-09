09 мая 2023

В курганском правительстве назвали, в каких районах тушат пожары. Карта

Курганские власти отчитались о тушении шести пожаров в регионе
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар
В Курганской области тушат шесть пожаров Фото:
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В Курганской области рассказали, где в регионе продолжают тушить пожары. Об этом сообщили в правительстве области.

«Идет работа по тушению и дотушиванию не угрожающих населенным пунктам <…> пожаров», — рассказали в пресс-службе правительства. По сведениям департамента гражданской защиты и природных ресурсов, в области продолжают ликвидацию шести пожаров.

Один локализованный пожар тушат в Щучанском округе (д. Чудники), три в Шатровском муниципальном округе (д. Антрак, Бединка, Кызылбай). Также пожарные работают на двух лесных пожарах в Катайском (между Корюково и Вавилово) и Далматовском округах (Падерино). «Угрозы населенным пунктам нет», — отметили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе сгорели более 500 домов. Пожары, ранее угрожавшие городам и селам, ликвидированы.

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В Курганской области рассказали, где в регионе продолжают тушить пожары. Об этом сообщили в правительстве области. «Идет работа по тушению и дотушиванию не угрожающих населенным пунктам <…> пожаров», — рассказали в пресс-службе правительства. По сведениям департамента гражданской защиты и природных ресурсов, в области продолжают ликвидацию шести пожаров. Один локализованный пожар тушат в Щучанском округе (д. Чудники), три в Шатровском муниципальном округе (д. Антрак, Бединка, Кызылбай). Также пожарные работают на двух лесных пожарах в Катайском (между Корюково и Вавилово) и Далматовском округах (Падерино). «Угрозы населенным пунктам нет», — отметили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе сгорели более 500 домов. Пожары, ранее угрожавшие городам и селам, ликвидированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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