В Курганской области рассказали, где в регионе продолжают тушить пожары. Об этом сообщили в правительстве области.
«Идет работа по тушению и дотушиванию не угрожающих населенным пунктам <…> пожаров», — рассказали в пресс-службе правительства. По сведениям департамента гражданской защиты и природных ресурсов, в области продолжают ликвидацию шести пожаров.
Один локализованный пожар тушат в Щучанском округе (д. Чудники), три в Шатровском муниципальном округе (д. Антрак, Бединка, Кызылбай). Также пожарные работают на двух лесных пожарах в Катайском (между Корюково и Вавилово) и Далматовском округах (Падерино). «Угрозы населенным пунктам нет», — отметили в правительстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в регионе сгорели более 500 домов. Пожары, ранее угрожавшие городам и селам, ликвидированы.
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