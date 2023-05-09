09 мая 2023

В Тюмени увеличился спрос на огнетушители

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения МЧС на территории ТЦ ГиперСити. Курган, мчс, огнетушитель, огонь
Всего на платформе Avito опубликовано более 500 объявлений о продаже противоогневой техники Фото:

За последнюю неделю в Тюмени появилось более 50 объявлений о продаже противоогневого оборудования и огнетушителей. Все предложения опубликованы на платформе Avito.

«Огнетушитель порошковый. Эффективен в борьбе с различными возгораниями, имеет оптимальную массу огнетушащего вещества. Рабочий температурный режим: от -40° до +40°. Цена — 1 010 рублей», — говорится в одном из объявлений.

Помимо самих огнетушителей на продажу выставлены пожарные рукава, щиты и гидроэлеваторы. «Гидроэлеваторы — это приспособления для забора воды из открытых труднопроходимых водоемов, где спецавтомобиль может подъехать максимум на 7 метров. Еще одним водоисточником являются места с высоким уровнем воды для ее всасывания насосом. Цена — 8 500 рублей», — предлагает другой продавец.

С 12 по 15 мая в Тюмени вновь объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности и увеличения риска возникновения ЧС. Ранее из-за ландшафтных и лесных пожаров 7 мая в области уже был введен режим чрезвычайной ситуации.

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За последнюю неделю в Тюмени появилось более 50 объявлений о продаже противоогневого оборудования и огнетушителей. Все предложения опубликованы на платформе Avito. «Огнетушитель порошковый. Эффективен в борьбе с различными возгораниями, имеет оптимальную массу огнетушащего вещества. Рабочий температурный режим: от -40° до +40°. Цена — 1 010 рублей», — говорится в одном из объявлений. Помимо самих огнетушителей на продажу выставлены пожарные рукава, щиты и гидроэлеваторы. «Гидроэлеваторы — это приспособления для забора воды из открытых труднопроходимых водоемов, где спецавтомобиль может подъехать максимум на 7 метров. Еще одним водоисточником являются места с высоким уровнем воды для ее всасывания насосом. Цена — 8 500 рублей», — предлагает другой продавец. С 12 по 15 мая в Тюмени вновь объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности и увеличения риска возникновения ЧС. Ранее из-за ландшафтных и лесных пожаров 7 мая в области уже был введен режим чрезвычайной ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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