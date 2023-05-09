09 мая 2023

Тюменцам бесплатно восстановят документы, сгоревшие в пожарах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Погорельцам бесплатно восстановят водительские права и СТС на машины Фото:

Жители Тюменской области, потерявшие во время пожаров документы на транспорт и водительские удостоверения, получат новые без уплаты госпошлины. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

«В Тюменской области окажут содействие в оказании госуслуг людям, пострадавшим в природных пожарах и утратившим документы на право управление транспортом и регистрационные документы на транспорт. Госпошлина за данные услуги взиматься не будет», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона.

Консультации по данному вопросу тюменцы могут получить по номеру телефона 794-637. Ранее URA.RU писало, что погорельцы также не будут платить за вывоз мусора и остатков того, что осталось от их домов после пожаров.

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Жители Тюменской области, потерявшие во время пожаров документы на транспорт и водительские удостоверения, получат новые без уплаты госпошлины. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону. «В Тюменской области окажут содействие в оказании госуслуг людям, пострадавшим в природных пожарах и утратившим документы на право управление транспортом и регистрационные документы на транспорт. Госпошлина за данные услуги взиматься не будет», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона. Консультации по данному вопросу тюменцы могут получить по номеру телефона 794-637. Ранее URA.RU писало, что погорельцы также не будут платить за вывоз мусора и остатков того, что осталось от их домов после пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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