Тюменцам бесплатно восстановят документы, сгоревшие в пожарах

Погорельцам бесплатно восстановят водительские права и СТС на машины Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Тюменской области, потерявшие во время пожаров документы на транспорт и водительские удостоверения, получат новые без уплаты госпошлины. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

«В Тюменской области окажут содействие в оказании госуслуг людям, пострадавшим в природных пожарах и утратившим документы на право управление транспортом и регистрационные документы на транспорт. Госпошлина за данные услуги взиматься не будет», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона.

Консультации по данному вопросу тюменцы могут получить по номеру телефона 794-637. Ранее URA.RU писало, что погорельцы также не будут платить за вывоз мусора и остатков того, что осталось от их домов после пожаров.