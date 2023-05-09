09 мая 2023

В Тюмени вырос спрос на загородную недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, дача, загородный дом, сад
Несмотря на сезонное повышение цен, тюменцы начали скупать загородную недвижимость Фото:

На рынке недвижимости Тюмени упал спрос на городские квартиры, но вырос на загородные участки и дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в риелторской сфере.

«К началу летнего сезона традиционно падает спрос на городскую недвижимость и растет на загородную. Когда как не в это время можно оценить преимущества будущей покупки и начать возведение дома. Несмотря на то, что цены в сезон обычно выше, горожане все равно готовы переплачивать, и не брать землю сильно заранее», — делится собеседник агентства.

По словам риелтора, в Тюмени также заметно повысился спрос на долгосрочную аренду загородных домов и дач. «Отголоски пандемии до сих пор доходят до нас. В те времена люди массово снимали дачи и дома и переселялись загород. Тенденция сохраняется. С наступлением тепла люди продолжают мигрировать подальше от города», — добавляет источник агентства.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени возник острый дефицит на рынке загородной недвижимости. По словам экспертов, это произошло из-за небывалого спроса на частные дома, коттеджи и дачи.

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На рынке недвижимости Тюмени упал спрос на городские квартиры, но вырос на загородные участки и дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в риелторской сфере. «К началу летнего сезона традиционно падает спрос на городскую недвижимость и растет на загородную. Когда как не в это время можно оценить преимущества будущей покупки и начать возведение дома. Несмотря на то, что цены в сезон обычно выше, горожане все равно готовы переплачивать, и не брать землю сильно заранее», — делится собеседник агентства. По словам риелтора, в Тюмени также заметно повысился спрос на долгосрочную аренду загородных домов и дач. «Отголоски пандемии до сих пор доходят до нас. В те времена люди массово снимали дачи и дома и переселялись загород. Тенденция сохраняется. С наступлением тепла люди продолжают мигрировать подальше от города», — добавляет источник агентства. Ранее сообщалось о том, что в Тюмени возник острый дефицит на рынке загородной недвижимости. По словам экспертов, это произошло из-за небывалого спроса на частные дома, коттеджи и дачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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