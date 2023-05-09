В Тюмени вырос спрос на загородную недвижимость

Несмотря на сезонное повышение цен, тюменцы начали скупать загородную недвижимость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На рынке недвижимости Тюмени упал спрос на городские квартиры, но вырос на загородные участки и дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в риелторской сфере.

«К началу летнего сезона традиционно падает спрос на городскую недвижимость и растет на загородную. Когда как не в это время можно оценить преимущества будущей покупки и начать возведение дома. Несмотря на то, что цены в сезон обычно выше, горожане все равно готовы переплачивать, и не брать землю сильно заранее», — делится собеседник агентства.

По словам риелтора, в Тюмени также заметно повысился спрос на долгосрочную аренду загородных домов и дач. «Отголоски пандемии до сих пор доходят до нас. В те времена люди массово снимали дачи и дома и переселялись загород. Тенденция сохраняется. С наступлением тепла люди продолжают мигрировать подальше от города», — добавляет источник агентства.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени возник острый дефицит на рынке загородной недвижимости. По словам экспертов, это произошло из-за небывалого спроса на частные дома, коттеджи и дачи.