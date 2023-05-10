В Курган прибыл новый вертолет для тушения пожаров. Видео

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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, пожар, пожарный вертолет, тушение пожара
В Курган прибыл новый вертолет Ми-8 для тушения пожаров Фото:
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В Курганскую область для тушения лесных пожаров прибыл еще один вертолет Ми-8 от Росавиалесоохраны. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Станислав Носков, сообщается в группе правительства в соцсети «ВКонтакте».

«В Курганскую область для борьбы с лесными пожарами прибыл еще один вертолет. Ми-8 направила по запросу региона Росавиалесоохрана», — рассказал Носков. Также помощник главы региона поблагодарил всех, кто помогает бороться с пожарами. В частности, он отметил спасателей из Ямала и ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что для тушения курганских пожаров МЧС России отправило военные самолеты Ил-76. По данным на 10 мая, в огне сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Погибло 21 человек. В настоящее время в регионе тушат шесть пожаров в четырех округах.

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В Курганскую область для тушения лесных пожаров прибыл еще один вертолет Ми-8 от Росавиалесоохраны. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Станислав Носков, сообщается в группе правительства в соцсети «ВКонтакте». «В Курганскую область для борьбы с лесными пожарами прибыл еще один вертолет. Ми-8 направила по запросу региона Росавиалесоохрана», — рассказал Носков. Также помощник главы региона поблагодарил всех, кто помогает бороться с пожарами. В частности, он отметил спасателей из Ямала и ХМАО. Ранее URA.RU писало, что для тушения курганских пожаров МЧС России отправило военные самолеты Ил-76. По данным на 10 мая, в огне сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Погибло 21 человек. В настоящее время в регионе тушат шесть пожаров в четырех округах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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