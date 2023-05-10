В Курган прибыл новый вертолет Ми-8 для тушения пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганскую область для тушения лесных пожаров прибыл еще один вертолет Ми-8 от Росавиалесоохраны. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Станислав Носков, сообщается в группе правительства в соцсети «ВКонтакте».

«В Курганскую область для борьбы с лесными пожарами прибыл еще один вертолет. Ми-8 направила по запросу региона Росавиалесоохрана», — рассказал Носков. Также помощник главы региона поблагодарил всех, кто помогает бороться с пожарами. В частности, он отметил спасателей из Ямала и ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что для тушения курганских пожаров МЧС России отправило военные самолеты Ил-76. По данным на 10 мая, в огне сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Погибло 21 человек. В настоящее время в регионе тушат шесть пожаров в четырех округах.