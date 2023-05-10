10 мая 2023

В Курганской области меняют закон о выборах губернатора

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В Курганской области меняют правила подачи документов для кандидатов в губернаторы Фото:

В Курганской области меняется закон о выборах губернатора. Он приводится в соответствие с требованиями федерального закона. Законопроект опубликован на официальном сайте облдумы.

Изменения касаются подачи документов кандидатов в губернаторы в избирком через других лиц, если кандидат находится в медицинском учреждении. «Слова „стационарного лечебно-профилактического учреждения“ заменить на „медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях“», — говорится в тексте законопроекта.

Ранее URA.RU писало, что курганские представители ЛДПР попросили губернатора Вадима Шумкова возобновить работу совета политических партий, который был создан при бывшем главе региона Олеге Богомолове. На заседаниях представители различных партий вместе с главой региона смогут обсуждать срочные вопросы, принимать общие решения, обмениваться мнениями.

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В Курганской области меняется закон о выборах губернатора. Он приводится в соответствие с требованиями федерального закона. Законопроект опубликован на официальном сайте облдумы. Изменения касаются подачи документов кандидатов в губернаторы в избирком через других лиц, если кандидат находится в медицинском учреждении. «Слова „стационарного лечебно-профилактического учреждения“ заменить на „медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях“», — говорится в тексте законопроекта. Ранее URA.RU писало, что курганские представители ЛДПР попросили губернатора Вадима Шумкова возобновить работу совета политических партий, который был создан при бывшем главе региона Олеге Богомолове. На заседаниях представители различных партий вместе с главой региона смогут обсуждать срочные вопросы, принимать общие решения, обмениваться мнениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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