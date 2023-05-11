Тюменцы провоцируют возникновение новых пожаров, запуская фейерверки

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Салют. Тюмень, салют, фейерверк
В тюменском СНТ «Гвоздика» по ночам запускают фейерверки Фото:

Жители тюменского СНТ «Гвоздика» по ночам запускают фейерверки, несмотря на режим ЧС, введенный в регионе из-за лесных пожаров. Об этом URA.RU рассказал один из жителей города, который заметил салют. С 3 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим, который запрещает, в том числе, использование любой пиротехники.

«Вечером 10 мая я приехал за семьей в СНТ „Гвоздика“ и услышал, что кто-то запускает фейерверки. Вышел из машины и увидел небольшой салют над дачными домами. При этом, на улице был достаточно сильный ветер. Насколько я помню, пиротехникой сейчас пользоваться запрещено. Пожаров и без этого хватает», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что 7 мая губернатор Александр Моор ввел в Тюменской области режим ЧС из-за лесных пожаров. При этом, с 3 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. Тюменцам запретили проводить пожароопасные работы, разводить костры, жечь мусор, запускать фейерверки и использовать пиротехнику.

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Жители тюменского СНТ «Гвоздика» по ночам запускают фейерверки, несмотря на режим ЧС, введенный в регионе из-за лесных пожаров. Об этом URA.RU рассказал один из жителей города, который заметил салют. С 3 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим, который запрещает, в том числе, использование любой пиротехники. «Вечером 10 мая я приехал за семьей в СНТ „Гвоздика“ и услышал, что кто-то запускает фейерверки. Вышел из машины и увидел небольшой салют над дачными домами. При этом, на улице был достаточно сильный ветер. Насколько я помню, пиротехникой сейчас пользоваться запрещено. Пожаров и без этого хватает», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что 7 мая губернатор Александр Моор ввел в Тюменской области режим ЧС из-за лесных пожаров. При этом, с 3 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. Тюменцам запретили проводить пожароопасные работы, разводить костры, жечь мусор, запускать фейерверки и использовать пиротехнику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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