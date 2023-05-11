Мэр Кургана выступила с обращением из-за смога

11 мая 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Мэр Кургана дала рекомендации водителям и пешеходам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Глава Кургана Елена Ситникова выступила с обращением из-за образовавшегося в городе смога. Об этом мэр написала в своем telegram-канале. «На территории Курганской области наблюдается задымление, смог от пожаров и ухудшение видимости на дорогах. Будьте осторожны и внимательны, передвигаясь в условиях плохой видимости», — указано в посте канала. Ситникова также порекомендовала использовать противотуманные фары в случае плохой видимости из-за задымления. Глава города отметила важность носить световозвращающие элементы пешеходам. Также в посте указано, что курганцам следует иметь при себе средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и питьевую воду. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана заметили смог на улицах города. В региональном управлении МЧС России отметили, что задымление пришло из соседних регионов.

Глава Кургана Елена Ситникова выступила с обращением из-за образовавшегося в городе смога. Об этом мэр написала в своем telegram-канале. «На территории Курганской области наблюдается задымление, смог от пожаров и ухудшение видимости на дорогах. Будьте осторожны и внимательны, передвигаясь в условиях плохой видимости», — указано в посте канала. Ситникова также порекомендовала использовать противотуманные фары в случае плохой видимости из-за задымления. Глава города отметила важность носить световозвращающие элементы пешеходам. Также в посте указано, что курганцам следует иметь при себе средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и питьевую воду. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана заметили смог на улицах города. В региональном управлении МЧС России отметили, что задымление пришло из соседних регионов.