Мэр Кургана выступила с обращением из-за смога

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Заседание областной думы. Курган, ситникова елена
Мэр Кургана дала рекомендации водителям и пешеходам Фото:
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Глава Кургана Елена Ситникова выступила с обращением из-за образовавшегося в городе смога. Об этом мэр написала в своем telegram-канале.

«На территории Курганской области наблюдается задымление, смог от пожаров и ухудшение видимости на дорогах. Будьте осторожны и внимательны, передвигаясь в условиях плохой видимости», — указано в посте канала.

Ситникова также порекомендовала использовать противотуманные фары в случае плохой видимости из-за задымления. Глава города отметила важность носить световозвращающие элементы пешеходам. Также в посте указано, что курганцам следует иметь при себе средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и питьевую воду.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана заметили смог на улицах города. В региональном управлении МЧС России отметили, что задымление пришло из соседних регионов.

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Глава Кургана Елена Ситникова выступила с обращением из-за образовавшегося в городе смога. Об этом мэр написала в своем telegram-канале. «На территории Курганской области наблюдается задымление, смог от пожаров и ухудшение видимости на дорогах. Будьте осторожны и внимательны, передвигаясь в условиях плохой видимости», — указано в посте канала. Ситникова также порекомендовала использовать противотуманные фары в случае плохой видимости из-за задымления. Глава города отметила важность носить световозвращающие элементы пешеходам. Также в посте указано, что курганцам следует иметь при себе средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и питьевую воду. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана заметили смог на улицах города. В региональном управлении МЧС России отметили, что задымление пришло из соседних регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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