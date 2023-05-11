Мэр Кургана выступила с обращением из-за смога

Глава Кургана Елена Ситникова выступила с обращением из-за образовавшегося в городе смога. Об этом мэр написала в своем telegram-канале.
«На территории Курганской области наблюдается задымление, смог от пожаров и ухудшение видимости на дорогах. Будьте осторожны и внимательны, передвигаясь в условиях плохой видимости», — указано в посте канала.
Ситникова также порекомендовала использовать противотуманные фары в случае плохой видимости из-за задымления. Глава города отметила важность носить световозвращающие элементы пешеходам. Также в посте указано, что курганцам следует иметь при себе средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и питьевую воду.
Ранее URA.RU писало, что жители Кургана заметили смог на улицах города. В региональном управлении МЧС России отметили, что задымление пришло из соседних регионов.
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