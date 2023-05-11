В Курган пришел смог из Свердловской области. Видео

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Курганцы заметили смог на улицах города Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

В Кургане образовался смог. Сотрудники силовых структур утверждают, что это из-за лесных пожаров с соседних регионах. Об этом сообщается в telegram-канале. «Курганская область официально».

«По информации МЧС, дымовая завеса, образовавшаяся в городе Кургане, связана с действующими лесными пожарами на территории соседних регионов. Преимущественно Свердловской области», — указано в посте.

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В Кургане образовался смог. Сотрудники силовых структур утверждают, что это из-за лесных пожаров с соседних регионах. Об этом сообщается в telegram-канале. «Курганская область официально». «По информации МЧС, дымовая завеса, образовавшаяся в городе Кургане, связана с действующими лесными пожарами на территории соседних регионов. Преимущественно Свердловской области», — указано в посте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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