В Курган пришел смог из Свердловской области. Видео

11 мая 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Курганцы заметили смог на улицах города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Кургане образовался смог. Сотрудники силовых структур утверждают, что это из-за лесных пожаров с соседних регионах. Об этом сообщается в telegram-канале. «Курганская область официально». «По информации МЧС, дымовая завеса, образовавшаяся в городе Кургане, связана с действующими лесными пожарами на территории соседних регионов. Преимущественно Свердловской области», — указано в посте.

В Кургане образовался смог. Сотрудники силовых структур утверждают, что это из-за лесных пожаров с соседних регионах. Об этом сообщается в telegram-канале. «Курганская область официально». «По информации МЧС, дымовая завеса, образовавшаяся в городе Кургане, связана с действующими лесными пожарами на территории соседних регионов. Преимущественно Свердловской области», — указано в посте.