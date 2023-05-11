Курганцы заметили смог на улицах города
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В Кургане образовался смог. Сотрудники силовых структур утверждают, что это из-за лесных пожаров с соседних регионах. Об этом сообщается в telegram-канале. «Курганская область официально».
«По информации МЧС, дымовая завеса, образовавшаяся в городе Кургане, связана с действующими лесными пожарами на территории соседних регионов. Преимущественно Свердловской области», — указано в посте.
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