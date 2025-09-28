Абрамович угодил в украинскую базу «Миротворец»*

Причиной внесения Абрамовича в перечень стала поддержка России и армии, указано на ресурсе
Причиной внесения Абрамовича в перечень стала поддержка России и армии, указано на ресурсе

Бизнесмен Роман Абрамович внесен в украинскую базу «Миротворец» (ресурс признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Данная информация следует с сайта ресурса.

Причиной внесения Абрамовича стала поддержка России и армия. Указано, что в базе ресурса он находится с 2022 года.

Ранее в украинскую базу «Миротворец» неоднократно вносились не только известные российские деятели, но и несовершеннолетние, включая школьников из России и Донбасса. В августе 2025 года в базе появились сведения о двух российских подростках, а в 2021 году — о 12-летней девочке из Луганска. Доступ к этому ресурсу заблокирован в России по решению суда.

*»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ

