Курганских чиновников в рабочее время заставляют патрулировать леса

12 мая 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Курганских госслужащих отправляют в патрули Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганской области государственных и муниципальных служащих в рабочее время заставляют патрулировать леса, чтобы пресекать появление посторонних и выявлять пожары. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона. По словам инсайдеров, приказ от правительства получили подведомственные департаменты и учреждения. «Составлены графики дежурств. В патрули по лесам отправляют и женщин. При этом основные обязанности сотрудники тоже должны выполнять. На работу их вызовут в выходные», — пояснили собеседники агентства. В официальном telegram-канале курганского правительства данная информация подтверждается. Власти уточнили, что патрули усилили государственными и муниципальными служащими. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за пожаров усилили работу патрульных групп. Ночью патрули будут объезжать городские леса, микрорайоны и садоводства. Также к этой работе власти хотят привлечь добровольцев.

В Курганской области государственных и муниципальных служащих в рабочее время заставляют патрулировать леса, чтобы пресекать появление посторонних и выявлять пожары. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона. По словам инсайдеров, приказ от правительства получили подведомственные департаменты и учреждения. «Составлены графики дежурств. В патрули по лесам отправляют и женщин. При этом основные обязанности сотрудники тоже должны выполнять. На работу их вызовут в выходные», — пояснили собеседники агентства. В официальном telegram-канале курганского правительства данная информация подтверждается. Власти уточнили, что патрули усилили государственными и муниципальными служащими. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за пожаров усилили работу патрульных групп. Ночью патрули будут объезжать городские леса, микрорайоны и садоводства. Также к этой работе власти хотят привлечь добровольцев.