11 мая 2023

Курганских чиновников в рабочее время заставляют патрулировать леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганских госслужащих отправляют в патрули Фото:
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В Курганской области государственных и муниципальных служащих в рабочее время заставляют патрулировать леса, чтобы пресекать появление посторонних и выявлять пожары. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона.

По словам инсайдеров, приказ от правительства получили подведомственные департаменты и учреждения. «Составлены графики дежурств. В патрули по лесам отправляют и женщин. При этом основные обязанности сотрудники тоже должны выполнять. На работу их вызовут в выходные», — пояснили собеседники агентства.

В официальном telegram-канале курганского правительства данная информация подтверждается. Власти уточнили, что патрули усилили государственными и муниципальными служащими.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за пожаров усилили работу патрульных групп. Ночью патрули будут объезжать городские леса, микрорайоны и садоводства. Также к этой работе власти хотят привлечь добровольцев.

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В Курганской области государственных и муниципальных служащих в рабочее время заставляют патрулировать леса, чтобы пресекать появление посторонних и выявлять пожары. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона. По словам инсайдеров, приказ от правительства получили подведомственные департаменты и учреждения. «Составлены графики дежурств. В патрули по лесам отправляют и женщин. При этом основные обязанности сотрудники тоже должны выполнять. На работу их вызовут в выходные», — пояснили собеседники агентства. В официальном telegram-канале курганского правительства данная информация подтверждается. Власти уточнили, что патрули усилили государственными и муниципальными служащими. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за пожаров усилили работу патрульных групп. Ночью патрули будут объезжать городские леса, микрорайоны и садоводства. Также к этой работе власти хотят привлечь добровольцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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