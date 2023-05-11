Курганским чиновникам запретили уходить в отпуска, пока ситуация с пожарами в области не стабилизируется. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям.
«Из-за пожаров сотрудникам областных департаментов временно запретили уходить в отпуска. Информацию довели через рабочие чаты в мессенджерах. Запрет будет действовать до особого распоряжения», — рассказали собеседники агентства.
В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее URA.RU писало, что курганских госслужащих из-за ситуации с пожарами привлекают к патрулированию лесов в рабочее время. По данным регионального МЧС на 12 мая, в регионе действует один лесной пожар — в Шатровском округе. Все ландшафтные возгорания потушены. Угрозы населенным пунктам нет.
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