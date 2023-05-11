11 мая 2023

Из-за пожаров курганским чиновникам запретили уходить в отпуска. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновник, запись в дневнике, депутат
Временный запрет на отпуска для чиновников будет действовать до особого распоряжения Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Курганским чиновникам запретили уходить в отпуска, пока ситуация с пожарами в области не стабилизируется. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям.

«Из-за пожаров сотрудникам областных департаментов временно запретили уходить в отпуска. Информацию довели через рабочие чаты в мессенджерах. Запрет будет действовать до особого распоряжения», — рассказали собеседники агентства.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало, что курганских госслужащих из-за ситуации с пожарами привлекают к патрулированию лесов в рабочее время. По данным регионального МЧС на 12 мая, в регионе действует один лесной пожар — в Шатровском округе. Все ландшафтные возгорания потушены. Угрозы населенным пунктам нет.

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Курганским чиновникам запретили уходить в отпуска, пока ситуация с пожарами в области не стабилизируется. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. «Из-за пожаров сотрудникам областных департаментов временно запретили уходить в отпуска. Информацию довели через рабочие чаты в мессенджерах. Запрет будет действовать до особого распоряжения», — рассказали собеседники агентства. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганских госслужащих из-за ситуации с пожарами привлекают к патрулированию лесов в рабочее время. По данным регионального МЧС на 12 мая, в регионе действует один лесной пожар — в Шатровском округе. Все ландшафтные возгорания потушены. Угрозы населенным пунктам нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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