Из-за пожаров курганским чиновникам запретили уходить в отпуска. Инсайд

12 мая 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Временный запрет на отпуска для чиновников будет действовать до особого распоряжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Курганским чиновникам запретили уходить в отпуска, пока ситуация с пожарами в области не стабилизируется. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. «Из-за пожаров сотрудникам областных департаментов временно запретили уходить в отпуска. Информацию довели через рабочие чаты в мессенджерах. Запрет будет действовать до особого распоряжения», — рассказали собеседники агентства. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганских госслужащих из-за ситуации с пожарами привлекают к патрулированию лесов в рабочее время. По данным регионального МЧС на 12 мая, в регионе действует один лесной пожар — в Шатровском округе. Все ландшафтные возгорания потушены. Угрозы населенным пунктам нет.

Курганским чиновникам запретили уходить в отпуска, пока ситуация с пожарами в области не стабилизируется. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. «Из-за пожаров сотрудникам областных департаментов временно запретили уходить в отпуска. Информацию довели через рабочие чаты в мессенджерах. Запрет будет действовать до особого распоряжения», — рассказали собеседники агентства. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганских госслужащих из-за ситуации с пожарами привлекают к патрулированию лесов в рабочее время. По данным регионального МЧС на 12 мая, в регионе действует один лесной пожар — в Шатровском округе. Все ландшафтные возгорания потушены. Угрозы населенным пунктам нет.