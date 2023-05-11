В Тюменской области планируют отменить детские тарифы на пригородных поездах

12 мая 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Детский тариф на билеты до Тобольска в четыре раза дешевле взрослого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти хотят отменить детские тарифы на пригородных поездах из Тюмени в Тобольск, билеты по которым стоят в четыре раза дешевле, нежели проездные документы для взрослых. Соответствующее постановление разработали в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области. «Внести изменения в постановление „Об утверждении тарифов и правил применения тарифов на услуги перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, оказываемые акционерным обществом ‚Свердловская пригородная компания‘ в Тюменской области“. Исключить таблицы с детскими тарифами», — следует из документа, разработанного чиновниками. Речь идет о поездках по маршруту Тюмень — Тобольск. Согласно действующему законодательству, для детей на данном направлении применяются свои тарифы, которые в четыре раза ниже, нежели для взрослых. К примеру, предельная цена на билет в вагонах первого класса из начальной точки в конечную для ребенка составляет 212 рублей, а для совершеннолетних — 848. В пояснении к проекту поправок говорится, что они принимаются для приведения областной нормативной правовой базы в соответствие с федеральным законодательством. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области, ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти хотят отменить детские тарифы на пригородных поездах из Тюмени в Тобольск, билеты по которым стоят в четыре раза дешевле, нежели проездные документы для взрослых. Соответствующее постановление разработали в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области. «Внести изменения в постановление „Об утверждении тарифов и правил применения тарифов на услуги перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, оказываемые акционерным обществом ‚Свердловская пригородная компания‘ в Тюменской области“. Исключить таблицы с детскими тарифами», — следует из документа, разработанного чиновниками. Речь идет о поездках по маршруту Тюмень — Тобольск. Согласно действующему законодательству, для детей на данном направлении применяются свои тарифы, которые в четыре раза ниже, нежели для взрослых. К примеру, предельная цена на билет в вагонах первого класса из начальной точки в конечную для ребенка составляет 212 рублей, а для совершеннолетних — 848. В пояснении к проекту поправок говорится, что они принимаются для приведения областной нормативной правовой базы в соответствие с федеральным законодательством. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области, ответ ожидается.