12 мая 2023

Следователи проверят самолет Тюмень—Новосибирск, экстренно севший из-за разгерметизации

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Следователи займутся проверкой обстоятельств инцидента Фото:

Новосибирские следователи проведут проверку по инциденту с самолетом, следовавшим из Тюмени в Новосибирск, который был вынужден совершить аварийную посадку из-за сигнала о разгерметизации салона. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

«12 мая 2023 года в 19 часов 30 минут по местному времени воздушное судно Embraer 170, следовавшее сообщением „Тюмень-Новосибирск“, совершило аварийную посадку в аэропорту Толмачево по причине срабатывания сигнализации о разгерметизации. На борту самолета находились 73 пассажира, в том числе один несовершеннолетний, а также шесть членов экипажа», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в telegram-канале Aviaincident указывается, что экипаж после сигнала о разгерметизации работал в кислородных масках. На данный момент самолет благополучно приземлился, пострадавших нет.

Сейчас Новосибирским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Новосибирские следователи проведут проверку по инциденту с самолетом, следовавшим из Тюмени в Новосибирск, который был вынужден совершить аварийную посадку из-за сигнала о разгерметизации салона. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. «12 мая 2023 года в 19 часов 30 минут по местному времени воздушное судно Embraer 170, следовавшее сообщением „Тюмень-Новосибирск“, совершило аварийную посадку в аэропорту Толмачево по причине срабатывания сигнализации о разгерметизации. На борту самолета находились 73 пассажира, в том числе один несовершеннолетний, а также шесть членов экипажа», — указано в сообщении пресс-службы ведомства. Также в telegram-канале Aviaincident указывается, что экипаж после сигнала о разгерметизации работал в кислородных масках. На данный момент самолет благополучно приземлился, пострадавших нет. Сейчас Новосибирским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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