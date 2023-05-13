С каждым днем погода будет все жарче
В Тюмени с 14 мая ожидается потепление. Такой прогноз на следующую неделю дает сервис Gismeteo.
«В Тюмени 14 мая будет до +18 градусов обещают облачную погоду с прояснениями. Максимальный порыв ветра 8 метров в секунду. С каждым днем погода будет все жарче с 15 по 21 мая прогнозируют днем от +18 до +23 градусов. Осадки не наблюдаются. Порывы ветра колеблются в районе 5 — 10 метров в секунду», — сообщает сайт метеослужбы.
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