Синоптики рассказали, когда в Тюменскую область вернется тепло. Фото

В Тюмень с 14 мая возвращается теплая погода

14 мая 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

С каждым днем погода будет все жарче Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени с 14 мая ожидается потепление. Такой прогноз на следующую неделю дает сервис Gismeteo. «В Тюмени 14 мая будет до +18 градусов обещают облачную погоду с прояснениями. Максимальный порыв ветра 8 метров в секунду. С каждым днем погода будет все жарче с 15 по 21 мая прогнозируют днем от +18 до +23 градусов. Осадки не наблюдаются. Порывы ветра колеблются в районе 5 — 10 метров в секунду», — сообщает сайт метеослужбы. Фото: сервис Gismeteo

В Тюмени с 14 мая ожидается потепление. Такой прогноз на следующую неделю дает сервис Gismeteo. «В Тюмени 14 мая будет до +18 градусов обещают облачную погоду с прояснениями. Максимальный порыв ветра 8 метров в секунду. С каждым днем погода будет все жарче с 15 по 21 мая прогнозируют днем от +18 до +23 градусов. Осадки не наблюдаются. Порывы ветра колеблются в районе 5 — 10 метров в секунду», — сообщает сайт метеослужбы.