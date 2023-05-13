13 мая 2023
12 мая 2023

Синоптики рассказали, когда в Тюменскую область вернется тепло. Фото

В Тюмень с 14 мая возвращается теплая погода
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, тюмень, виды тюмени
С каждым днем погода будет все жарче Фото:

В Тюмени с 14 мая ожидается потепление. Такой прогноз на следующую неделю дает сервис Gismeteo.

«В Тюмени 14 мая будет до +18 градусов обещают облачную погоду с прояснениями. Максимальный порыв ветра 8 метров в секунду. С каждым днем погода будет все жарче с 15 по 21 мая прогнозируют днем от +18 до +23 градусов. Осадки не наблюдаются. Порывы ветра колеблются в районе 5 — 10 метров в секунду», — сообщает сайт метеослужбы.

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В Тюмени с 14 мая ожидается потепление. Такой прогноз на следующую неделю дает сервис Gismeteo. «В Тюмени 14 мая будет до +18 градусов обещают облачную погоду с прояснениями. Максимальный порыв ветра 8 метров в секунду. С каждым днем погода будет все жарче с 15 по 21 мая прогнозируют днем от +18 до +23 градусов. Осадки не наблюдаются. Порывы ветра колеблются в районе 5 — 10 метров в секунду», — сообщает сайт метеослужбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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