В Тюменской области ищут замену уволенной вице-мэра

В администрации Армизонского района Тюменской области открыли вакансию заместителя мэра

15 мая 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Вакансия заместителя главы Армизонского района пока не закрыта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В администрации Армизонского района (Тюменская область) открылась вакансия заместителя главы по социальным вопросам, после увольнения бывшей вице-мэра Ирины Паутовой. Об этом URA.RU рассказали в управлении делами администрации. «Ирина Геннадьевна Паутова ушла с должности заместителя главы администрации в связи с выходом на пенсию. В настоящее время идет поиск нового сотрудника, должность пока вакантна», — рассказали URA.RU в управлении делами администрации Армизонского района. Согласно данным федерального портала «Работа в России» новому заместителю главы района Александра Робканова предстоит курировать такие сферы, как образование, здравоохранение, социальная защита, молодежная политика, культура и спорт. Кроме того, чиновник будет отвечать за мероприятия, направленные на противодействие терроризму. От кандидатов требуется высшее образование и опыт работы по специальности (либо стаж на муниципальной службе). Платить новому заместителю обещают от 41,5 до 58 тысяч рублей.

В администрации Армизонского района (Тюменская область) открылась вакансия заместителя главы по социальным вопросам, после увольнения бывшей вице-мэра Ирины Паутовой. Об этом URA.RU рассказали в управлении делами администрации. «Ирина Геннадьевна Паутова ушла с должности заместителя главы администрации в связи с выходом на пенсию. В настоящее время идет поиск нового сотрудника, должность пока вакантна», — рассказали URA.RU в управлении делами администрации Армизонского района. Согласно данным федерального портала «Работа в России» новому заместителю главы района Александра Робканова предстоит курировать такие сферы, как образование, здравоохранение, социальная защита, молодежная политика, культура и спорт. Кроме того, чиновник будет отвечать за мероприятия, направленные на противодействие терроризму. От кандидатов требуется высшее образование и опыт работы по специальности (либо стаж на муниципальной службе). Платить новому заместителю обещают от 41,5 до 58 тысяч рублей.