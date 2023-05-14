14 мая 2023
13 мая 2023

В Тюменской области ищут замену уволенной вице-мэра

В администрации Армизонского района Тюменской области открыли вакансию заместителя мэра
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в Полпредстве Ур ФО. Екатеринбург, чиновник, отставка, портфель, увольнение
Вакансия заместителя главы Армизонского района пока не закрыта Фото:

В администрации Армизонского района (Тюменская область) открылась вакансия заместителя главы по социальным вопросам, после увольнения бывшей вице-мэра Ирины Паутовой. Об этом URA.RU рассказали в управлении делами администрации.

«Ирина Геннадьевна Паутова ушла с должности заместителя главы администрации в связи с выходом на пенсию. В настоящее время идет поиск нового сотрудника, должность пока вакантна», — рассказали URA.RU в управлении делами администрации Армизонского района.

Согласно данным федерального портала «Работа в России» новому заместителю главы района Александра Робканова предстоит курировать такие сферы, как образование, здравоохранение, социальная защита, молодежная политика, культура и спорт. Кроме того, чиновник будет отвечать за мероприятия, направленные на противодействие терроризму.

От кандидатов требуется высшее образование и опыт работы по специальности (либо стаж на муниципальной службе). Платить новому заместителю обещают от 41,5 до 58 тысяч рублей.

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В администрации Армизонского района (Тюменская область) открылась вакансия заместителя главы по социальным вопросам, после увольнения бывшей вице-мэра Ирины Паутовой. Об этом URA.RU рассказали в управлении делами администрации. «Ирина Геннадьевна Паутова ушла с должности заместителя главы администрации в связи с выходом на пенсию. В настоящее время идет поиск нового сотрудника, должность пока вакантна», — рассказали URA.RU в управлении делами администрации Армизонского района. Согласно данным федерального портала «Работа в России» новому заместителю главы района Александра Робканова предстоит курировать такие сферы, как образование, здравоохранение, социальная защита, молодежная политика, культура и спорт. Кроме того, чиновник будет отвечать за мероприятия, направленные на противодействие терроризму. От кандидатов требуется высшее образование и опыт работы по специальности (либо стаж на муниципальной службе). Платить новому заместителю обещают от 41,5 до 58 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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