14 мая 2023

В Тюменской области усилят контроль за лесами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Салаирском. Тюмень , дым, лес, смог
В Тюменской области введен особый противопожарный режим Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

Добровольцы помогут спецслужбам в патрулировании лесов. Такую версию URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. С 3 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает местным жителям посещать леса, жечь костры и запускать салюты.

«Территория, которая нуждается в патрулировании, очень значительная. Людского ресурса не хватает, поэтому где-то в этом плане будут помогать добровольцы. Нарушают [требования особого противопожарного режима] очень часто. И в лес ходят, и фейерверки запускают. Хотя делать это категорически запрещено. Обстановка с пожарами очень непростая», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональный Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что 3 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Местным жителям запретили посещать леса, жечь костры и пользоваться пиротехникой. 7 мая губернатор Александр Моор из-за природных пожаров ввел на территории региона режим чрезвычайной ситуации.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Добровольцы помогут спецслужбам в патрулировании лесов. Такую версию URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. С 3 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает местным жителям посещать леса, жечь костры и запускать салюты. «Территория, которая нуждается в патрулировании, очень значительная. Людского ресурса не хватает, поэтому где-то в этом плане будут помогать добровольцы. Нарушают [требования особого противопожарного режима] очень часто. И в лес ходят, и фейерверки запускают. Хотя делать это категорически запрещено. Обстановка с пожарами очень непростая», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональный Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что 3 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Местным жителям запретили посещать леса, жечь костры и пользоваться пиротехникой. 7 мая губернатор Александр Моор из-за природных пожаров ввел на территории региона режим чрезвычайной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...