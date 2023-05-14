В Тюменской области усилят контроль за лесами

15 мая 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

В Тюменской области введен особый противопожарный режим Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Добровольцы помогут спецслужбам в патрулировании лесов. Такую версию URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. С 3 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает местным жителям посещать леса, жечь костры и запускать салюты. «Территория, которая нуждается в патрулировании, очень значительная. Людского ресурса не хватает, поэтому где-то в этом плане будут помогать добровольцы. Нарушают [требования особого противопожарного режима] очень часто. И в лес ходят, и фейерверки запускают. Хотя делать это категорически запрещено. Обстановка с пожарами очень непростая», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональный Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что 3 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Местным жителям запретили посещать леса, жечь костры и пользоваться пиротехникой. 7 мая губернатор Александр Моор из-за природных пожаров ввел на территории региона режим чрезвычайной ситуации.

Добровольцы помогут спецслужбам в патрулировании лесов. Такую версию URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. С 3 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает местным жителям посещать леса, жечь костры и запускать салюты. «Территория, которая нуждается в патрулировании, очень значительная. Людского ресурса не хватает, поэтому где-то в этом плане будут помогать добровольцы. Нарушают [требования особого противопожарного режима] очень часто. И в лес ходят, и фейерверки запускают. Хотя делать это категорически запрещено. Обстановка с пожарами очень непростая», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональный Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что 3 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Местным жителям запретили посещать леса, жечь костры и пользоваться пиротехникой. 7 мая губернатор Александр Моор из-за природных пожаров ввел на территории региона режим чрезвычайной ситуации.