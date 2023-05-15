15 мая 2023

В Курганской области женщина порезала двух мужчин ножом и ударила одного табуретом

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В Курганской области будут судить женщину за нанесение ножевых ран Фото:

Жительницу Частоозерского округа (Курганская область) будут судить за умышленное нанесение телесных повреждений разных степеней тяжести двум мужчинам. Обоих она порезала ножом, при этом один из них еще пострадал от удара табуретом, сообщает сайт Петуховского районного суда.

«Поступило уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Частоозерского муниципального округа, по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 2 ст. 115, п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение легкого, тяжкого вреда здоровью)», — проинформировали в суде. Во время нетрезвой ссоры с сожителем обвиняемая ударила табуретом мужчину по голове, а затем порезала ножом. Позднее она нанесла более тяжелую ножевую рану другому собутыльнику.

Оба конфликта с пострадавшими случились в январе 2023 года. Сожитель женщины пострадал за укус подруги и нанесение оскорблений. Ножевое ранение второму пострадавшему было нанесено также в ходе пьяного конфликта.

Ранее URA.RU сообщало, что женщина укусила курганского полицейского во время задержания. За оказание сопротивления ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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Жительницу Частоозерского округа (Курганская область) будут судить за умышленное нанесение телесных повреждений разных степеней тяжести двум мужчинам. Обоих она порезала ножом, при этом один из них еще пострадал от удара табуретом, сообщает сайт Петуховского районного суда. «Поступило уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Частоозерского муниципального округа, по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 2 ст. 115, п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение легкого, тяжкого вреда здоровью)», — проинформировали в суде. Во время нетрезвой ссоры с сожителем обвиняемая ударила табуретом мужчину по голове, а затем порезала ножом. Позднее она нанесла более тяжелую ножевую рану другому собутыльнику. Оба конфликта с пострадавшими случились в январе 2023 года. Сожитель женщины пострадал за укус подруги и нанесение оскорблений. Ножевое ранение второму пострадавшему было нанесено также в ходе пьяного конфликта. Ранее URA.RU сообщало, что женщина укусила курганского полицейского во время задержания. За оказание сопротивления ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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