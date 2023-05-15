15 мая 2023

Тюменский ЖД-вокзал превратился в рассадник бомжей из-за дефицита силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, жд вокзал
На тюменском ЖД-вокзале стало больше бомжей и пьяных пассажиров Фото:

На железнодорожном вокзале Тюмени стали чаще замечать пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения и лиц без определенного места жительства. Об этом URA.RU сообщили местные жители. По словам источника, близкого к правоохранительным структурам, криминогенная обстановка на вокзале ухудшилась на фоне дефицита кадров в Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте.

«По долгу службы часто бываю в командировках. Передвигаюсь, в основном, на поезде. В последнее время на тюменском ЖД-вокзале стал чаще замечать очень пьяных, неопрятных людей. Некоторые там в буквальном смысле живут. Совсем невменяемых забирает полиция. Остальные чувствуют себя вполне комфортно», — пояснил тюменец в разговоре с URA.RU.

По словам источника, близкого к правоохранительным структурам, на тюменском ЖД-вокзале в целом испортилась криминогенная обстановка. «Все это происходит на фоне дефицита кадров в „линейке“ (линейный отдел полиции на транспорте — прим. ред.). На вокзале в целом стало больше мелких преступлений, поэтому сотрудникам, как правило, не до пьяниц. С нетрезвыми пассажирами и бомжами силовикам помогает разбираться местная охрана», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается.

Ранее агентство писало о том, что из Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте начали увольняться сотрудники рядового состава. Однако в ведомстве заявили, что отток кадров не повлиял на работу подразделения, поскольку все ключевые должности там укомплектованы.

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На железнодорожном вокзале Тюмени стали чаще замечать пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения и лиц без определенного места жительства. Об этом URA.RU сообщили местные жители. По словам источника, близкого к правоохранительным структурам, криминогенная обстановка на вокзале ухудшилась на фоне дефицита кадров в Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте. «По долгу службы часто бываю в командировках. Передвигаюсь, в основном, на поезде. В последнее время на тюменском ЖД-вокзале стал чаще замечать очень пьяных, неопрятных людей. Некоторые там в буквальном смысле живут. Совсем невменяемых забирает полиция. Остальные чувствуют себя вполне комфортно», — пояснил тюменец в разговоре с URA.RU. По словам источника, близкого к правоохранительным структурам, на тюменском ЖД-вокзале в целом испортилась криминогенная обстановка. «Все это происходит на фоне дефицита кадров в „линейке“ (линейный отдел полиции на транспорте — прим. ред.). На вокзале в целом стало больше мелких преступлений, поэтому сотрудникам, как правило, не до пьяниц. С нетрезвыми пассажирами и бомжами силовикам помогает разбираться местная охрана», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается. Ранее агентство писало о том, что из Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте начали увольняться сотрудники рядового состава. Однако в ведомстве заявили, что отток кадров не повлиял на работу подразделения, поскольку все ключевые должности там укомплектованы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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