Тюменский ЖД-вокзал превратился в рассадник бомжей из-за дефицита силовиков

16 мая 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

На тюменском ЖД-вокзале стало больше бомжей и пьяных пассажиров Фото: Денис Моргунов © URA.RU На железнодорожном вокзале Тюмени стали чаще замечать пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения и лиц без определенного места жительства. Об этом URA.RU сообщили местные жители. По словам источника, близкого к правоохранительным структурам, криминогенная обстановка на вокзале ухудшилась на фоне дефицита кадров в Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте. «По долгу службы часто бываю в командировках. Передвигаюсь, в основном, на поезде. В последнее время на тюменском ЖД-вокзале стал чаще замечать очень пьяных, неопрятных людей. Некоторые там в буквальном смысле живут. Совсем невменяемых забирает полиция. Остальные чувствуют себя вполне комфортно», — пояснил тюменец в разговоре с URA.RU. По словам источника, близкого к правоохранительным структурам, на тюменском ЖД-вокзале в целом испортилась криминогенная обстановка. «Все это происходит на фоне дефицита кадров в „линейке“ (линейный отдел полиции на транспорте — прим. ред.). На вокзале в целом стало больше мелких преступлений, поэтому сотрудникам, как правило, не до пьяниц. С нетрезвыми пассажирами и бомжами силовикам помогает разбираться местная охрана», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается. Ранее агентство писало о том, что из Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте начали увольняться сотрудники рядового состава. Однако в ведомстве заявили, что отток кадров не повлиял на работу подразделения, поскольку все ключевые должности там укомплектованы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На железнодорожном вокзале Тюмени стали чаще замечать пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения и лиц без определенного места жительства. Об этом URA.RU сообщили местные жители. По словам источника, близкого к правоохранительным структурам, криминогенная обстановка на вокзале ухудшилась на фоне дефицита кадров в Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте. «По долгу службы часто бываю в командировках. Передвигаюсь, в основном, на поезде. В последнее время на тюменском ЖД-вокзале стал чаще замечать очень пьяных, неопрятных людей. Некоторые там в буквальном смысле живут. Совсем невменяемых забирает полиция. Остальные чувствуют себя вполне комфортно», — пояснил тюменец в разговоре с URA.RU. По словам источника, близкого к правоохранительным структурам, на тюменском ЖД-вокзале в целом испортилась криминогенная обстановка. «Все это происходит на фоне дефицита кадров в „линейке“ (линейный отдел полиции на транспорте — прим. ред.). На вокзале в целом стало больше мелких преступлений, поэтому сотрудникам, как правило, не до пьяниц. С нетрезвыми пассажирами и бомжами силовикам помогает разбираться местная охрана», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается. Ранее агентство писало о том, что из Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте начали увольняться сотрудники рядового состава. Однако в ведомстве заявили, что отток кадров не повлиял на работу подразделения, поскольку все ключевые должности там укомплектованы.