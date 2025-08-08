На станции Тюмень девушка вышла из вагона и не успела вернуться в него
На Тюменском вокзале гражданка опоздала на свой поезд. Пока она бежала за вагонами, другая пассажирка снимала печальную ситуацию на камеру и поделилась, что это ее страх номер один. Об этом пишут в telegram-канале «Тюмень с огоньком».
«Просто посмотрите! Поезд уехал без нее! Это мой страх номер один!», — говорит жительница на видео в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что билеты на поезд из Тюмени за год подорожали на 25%. Основными причинами роста цен называют инфляцию и сезонный коэффициент.
