08 августа 2025

В Тюмени горожанка опоздала на поезд. Видео

На станции Тюмень девушка вышла из вагона и не успела вернуться в него
На станции Тюмень девушка вышла из вагона и не успела вернуться в него Фото:

На Тюменском вокзале гражданка опоздала на свой поезд. Пока она бежала за вагонами, другая пассажирка снимала печальную ситуацию на камеру и поделилась, что это ее страх номер один. Об этом пишут в telegram-канале «Тюмень с огоньком».

«Просто посмотрите! Поезд уехал без нее! Это мой страх номер один!», — говорит жительница на видео в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что билеты на поезд из Тюмени за год подорожали на 25%. Основными причинами роста цен называют инфляцию и сезонный коэффициент.

