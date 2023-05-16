16 мая 2023

Курганские чиновники придумали способ, как очистить реку от мусора

В Кургане чиновники посоветовали горожанам самим очистить реку Черная от мусора
© Служба новостей «URA.RU»
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Места под объекты ШОС и БРИКС. Челябинск, мусор, река миасс
Курганские чиновники придумали способ очистки водоемов Фото:

Чиновники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области предложили местным жителям самостоятельно очистить реку Черная в Кургане. Об этом говорится в ответе чиновников на жалобу горожан по поводу загрязнения реки.

«Предлагаем вам в качестве волонтеров присоединиться к очистке от мусора берега речки Черная в районе Рябково. Причиной засорения водного объекта является захламление гражданами прилегающих территорий», — написали представители ведомства в ответе на сайте «Обратись».

В жалобе, опубликованной на курганском портале «Обратись», жители Рябково интересовались тем, кто же все-таки отвечает за очищение реки от мусора. Ведомство уточнило, что информация о засорении речки Черная направлена также в мэрию Кургана для включения в план мероприятий по очистке береговой полосы.

Ранее URA.RU писало, как житель Кургана обнаружил в кустах вдоль набережной Тобола кучи мусора. Мужчина заподозрил, что отходы выбросили строители после ремонта набережной.

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Чиновники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области предложили местным жителям самостоятельно очистить реку Черная в Кургане. Об этом говорится в ответе чиновников на жалобу горожан по поводу загрязнения реки. «Предлагаем вам в качестве волонтеров присоединиться к очистке от мусора берега речки Черная в районе Рябково. Причиной засорения водного объекта является захламление гражданами прилегающих территорий», — написали представители ведомства в ответе на сайте «Обратись». В жалобе, опубликованной на курганском портале «Обратись», жители Рябково интересовались тем, кто же все-таки отвечает за очищение реки от мусора. Ведомство уточнило, что информация о засорении речки Черная направлена также в мэрию Кургана для включения в план мероприятий по очистке береговой полосы. Ранее URA.RU писало, как житель Кургана обнаружил в кустах вдоль набережной Тобола кучи мусора. Мужчина заподозрил, что отходы выбросили строители после ремонта набережной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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