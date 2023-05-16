16 мая 2023
15 мая 2023

Тюменец лишился автомобиля из-за просроченных кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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Авто и деньги. Тюмень, ключи автомобиля, купюры, покупка автомобиля, покупка авто, деньги, ключи от автомобиля, покупка машины
Автомобиль должника был продан на торгах Фото:

В Тюменской области мужчина остался без своего автомобиля Ford Focus после того, как задолжал более 200 тысяч рублей банку. Такое решение вынесли в Сорокинском районном суде, где встали на сторону ПАО «Совкомбанк», где тюменец оформил кредит в апреле 2021 года.

«В период пользования кредитом ответчик исполнял принятые на себя обязанности по кредитному договору ненадлежащим образом, в результате чего образовалась задолженность. Суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил иск ПАО „Совкомбанк“. Взыскал с ответчика задолженность по кредитному договору в размере 215 142 рубля, госпошлину в размере 11 351 рубль. Обратил взыскание на транспортное средство Ford Focus путем продажи с публичных торгов», — сообщили решение суда в пресс-службе ведомства.

Изначально мужчина получил кредит в размере 191 900 рублей на потребительские цели. Он также получал претензию от банка в досудебном порядке, однако она была проигнорирована. В итоге для компенсации долгов был изъят автомобиль, который был указан в качестве залога.

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В Тюменской области мужчина остался без своего автомобиля Ford Focus после того, как задолжал более 200 тысяч рублей банку. Такое решение вынесли в Сорокинском районном суде, где встали на сторону ПАО «Совкомбанк», где тюменец оформил кредит в апреле 2021 года. «В период пользования кредитом ответчик исполнял принятые на себя обязанности по кредитному договору ненадлежащим образом, в результате чего образовалась задолженность. Суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил иск ПАО „Совкомбанк“. Взыскал с ответчика задолженность по кредитному договору в размере 215 142 рубля, госпошлину в размере 11 351 рубль. Обратил взыскание на транспортное средство Ford Focus путем продажи с публичных торгов», — сообщили решение суда в пресс-службе ведомства. Изначально мужчина получил кредит в размере 191 900 рублей на потребительские цели. Он также получал претензию от банка в досудебном порядке, однако она была проигнорирована. В итоге для компенсации долгов был изъят автомобиль, который был указан в качестве залога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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