16 мая 2023

Путин дал поручение курганскому правительству из-за пожаров

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение, задымление
Курганцев, у которых сгорели дома в апрельских пожарах, обеспечат жильем до начала отопительного сезона Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Президент России Владимир Путин поручил правительству Курганской области обеспечить жильем пострадавших от масштабных пожаров до начала отопительного сезона. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Правительству России совместно с органами исполнительной власти Курганской области принять меры по обеспечению жильем граждан, пострадавших от природных пожаров до начала отопительного сезона. Доклад — до 1 сентября. Далее — ежемесячно», — указано в опубликованном документе. Поручения утверждены по итогам совещания с членами российского правительства в начале мая.

Ранее URA.RU писало, что в начале мая губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался перед Путиным о последствиях масштабных пожаров, которые произошли в регионе в конце апреля. Он привел данные по пострадавшим и сгоревшим зданиям, рассказал о помощи погорельцам. В конце апреля пожары бушевали в нескольких селах и микрорайонах кургана. В деревне Логоушка погиб один человек, сгорело 79 домов.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству Курганской области обеспечить жильем пострадавших от масштабных пожаров до начала отопительного сезона. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. «Правительству России совместно с органами исполнительной власти Курганской области принять меры по обеспечению жильем граждан, пострадавших от природных пожаров до начала отопительного сезона. Доклад — до 1 сентября. Далее — ежемесячно», — указано в опубликованном документе. Поручения утверждены по итогам совещания с членами российского правительства в начале мая. Ранее URA.RU писало, что в начале мая губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался перед Путиным о последствиях масштабных пожаров, которые произошли в регионе в конце апреля. Он привел данные по пострадавшим и сгоревшим зданиям, рассказал о помощи погорельцам. В конце апреля пожары бушевали в нескольких селах и микрорайонах кургана. В деревне Логоушка погиб один человек, сгорело 79 домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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