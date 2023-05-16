Путин дал поручение курганскому правительству из-за пожаров

Президент России Владимир Путин поручил правительству Курганской области обеспечить жильем пострадавших от масштабных пожаров до начала отопительного сезона. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
«Правительству России совместно с органами исполнительной власти Курганской области принять меры по обеспечению жильем граждан, пострадавших от природных пожаров до начала отопительного сезона. Доклад — до 1 сентября. Далее — ежемесячно», — указано в опубликованном документе. Поручения утверждены по итогам совещания с членами российского правительства в начале мая.
Ранее URA.RU писало, что в начале мая губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался перед Путиным о последствиях масштабных пожаров, которые произошли в регионе в конце апреля. Он привел данные по пострадавшим и сгоревшим зданиям, рассказал о помощи погорельцам. В конце апреля пожары бушевали в нескольких селах и микрорайонах кургана. В деревне Логоушка погиб один человек, сгорело 79 домов.
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