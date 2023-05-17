17 мая 2023

Тюменским трактористам пообещали отсрочку от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Сев кукурузы ООО агрофирма Патруши. Свердловская область , трактор, беларусь, тракторист, сеялка, трактор беларусь, трактор в поле, сев, сев кукурузы
За ненормированный рабочий день трактористам также обещают соцпакет Фото:

Трактористам, которые устроятся в крестьянское хозяйство в Заводоуковском районе (Тюменская область), пообещали предоставить бронь от мобилизации и зарплату до 55 тысяч рублей. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России».

«Требуются трактористы. Есть возможность предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Заработная плата 18 700 — 55 000 рублей», — говорится в вакансии от одного из крестьянских хозяйств в Заводоуковском районе.

На работу готовы принять только сотрудников с опытом и соответствующим удостоверением. Работодатель обещает предоставить развозку, нуждающимся — место в общежитии, а также социальный пакет. Но сразу предупреждает, что в период полевых работ трудиться предстоит по ненормированному графику.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев переманивают на работу в ХМАО, гарантируя бронь от мобилизации. На крупных тюменских предприятиях также можно получить эту льготу.

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Трактористам, которые устроятся в крестьянское хозяйство в Заводоуковском районе (Тюменская область), пообещали предоставить бронь от мобилизации и зарплату до 55 тысяч рублей. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». «Требуются трактористы. Есть возможность предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Заработная плата 18 700 — 55 000 рублей», — говорится в вакансии от одного из крестьянских хозяйств в Заводоуковском районе. На работу готовы принять только сотрудников с опытом и соответствующим удостоверением. Работодатель обещает предоставить развозку, нуждающимся — место в общежитии, а также социальный пакет. Но сразу предупреждает, что в период полевых работ трудиться предстоит по ненормированному графику. Ранее URA.RU писало, что тюменцев переманивают на работу в ХМАО, гарантируя бронь от мобилизации. На крупных тюменских предприятиях также можно получить эту льготу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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