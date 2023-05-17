Тюменским трактористам пообещали отсрочку от мобилизации

18 мая 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

За ненормированный рабочий день трактористам также обещают соцпакет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Трактористам, которые устроятся в крестьянское хозяйство в Заводоуковском районе (Тюменская область), пообещали предоставить бронь от мобилизации и зарплату до 55 тысяч рублей. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». «Требуются трактористы. Есть возможность предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Заработная плата 18 700 — 55 000 рублей», — говорится в вакансии от одного из крестьянских хозяйств в Заводоуковском районе. На работу готовы принять только сотрудников с опытом и соответствующим удостоверением. Работодатель обещает предоставить развозку, нуждающимся — место в общежитии, а также социальный пакет. Но сразу предупреждает, что в период полевых работ трудиться предстоит по ненормированному графику. Ранее URA.RU писало, что тюменцев переманивают на работу в ХМАО, гарантируя бронь от мобилизации. На крупных тюменских предприятиях также можно получить эту льготу.

Трактористам, которые устроятся в крестьянское хозяйство в Заводоуковском районе (Тюменская область), пообещали предоставить бронь от мобилизации и зарплату до 55 тысяч рублей. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». «Требуются трактористы. Есть возможность предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Заработная плата 18 700 — 55 000 рублей», — говорится в вакансии от одного из крестьянских хозяйств в Заводоуковском районе. На работу готовы принять только сотрудников с опытом и соответствующим удостоверением. Работодатель обещает предоставить развозку, нуждающимся — место в общежитии, а также социальный пакет. Но сразу предупреждает, что в период полевых работ трудиться предстоит по ненормированному графику. Ранее URA.RU писало, что тюменцев переманивают на работу в ХМАО, гарантируя бронь от мобилизации. На крупных тюменских предприятиях также можно получить эту льготу.