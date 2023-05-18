Курганские власти создают спецкомиссию для раздачи денег погорельцам

Новая комиссия будет заниматься выдачей денег пострадавшим от масштабных пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Власти Курганской области создают комиссию, которая займется выдачей денег погорельцам на покупку или строительство домов. Приказ регионального управления соцзащиты опубликован на официально интернет-портале правовой информации.

«Создать комиссию по предоставлению единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений гражданам, утратившим дома в результате чрезвычайной ситуации. Утвердить положение о комиссии», — говорится в опубликованном документе. Комиссию возглавит начальник управления социальной защиты области Елена Ситникова. Также туда войдут управделами мэрии Кургана Анастасия Аргышева, начальник отдела защиты населения департамента гражданской защиты и охраны природных ресурсов региона Дмитрий Бурдужан, заместители глав муниципальных округов.

Комиссия рассмотрит и проанализирует документы, которые необходимо предоставить для получения выплат. После чего будет рекомендовать выдать деньги или отказать.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал взять кредит, чтобы помочь пострадавшим от масштабных пожаров. Глава МЧС Росси Александр Куренков, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным о ситуации с пожарами на Урале, предложил направить курганским и свердловским погорельцам федеральные выплаты. Глава государства эту идею поддержал.