Пьяный вахтовик избил полицейского в тюменском аэропорту Рощино

Вахтовик напал на сотрудника полиции в здании тюменского аэропорта Рощино Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пьяный вахтовик из Ставропольского края избил полицейского за то, что он не дал ему поспать в зоне прилета внутренних рейсов тюменского аэропорта Рощино. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«Около пяти часов утра спавшего на полу Владислава разбудил младший инспектор патрульно-постовой службы полиции на транспорте и пригласил в отдел для составления административного протокола за нарушение общественного порядка. На законное требование полицейского пассажир стал буянить и нецензурно выражаться. Чтобы умерить его пыл полицейские надели на него наручники и доставили в дежурную часть», — указано в сообщении пресс-службы судов.

В комнате для разбора административных материалов мужчина несколько раз ударил полицейского, а также сломал стол. У силовика была диагностирована тупая травма головы и подозрение на черепно-мозговую травму.

Калининский суд Тюмени признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти. Он был приговорен к штрафу в размере 30 тыс. рублей.