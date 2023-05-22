22 мая 2023

Воздух в Тюмени станет опасен для здоровья

В Тюмени содержание вредных примесей в воздухе превысит предельно допустимую концентрацию
© Служба новостей «URA.RU»
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У людей с болезнями органов дыхания загрязненный воздух может провоцировать ухудшение самочувствия Фото:

Синоптики объявили в Тюмени предупреждение первой степени опасности из-за метеоусловий, при которых в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация вредных частиц. Информация представлена на сайте тюменского Гидрометцентра. Опасность установлена на 12 часов, начиная с 20:00 23 мая.

«Объявляются НМУ первой степени опасности. В период с 20:00 23 мая до 08:00 24 мая на территории Тюмень ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Подобные предупреждения устанавливают, когда в воздухе ожидается рост концентрации загрязняющих примесей, превышающий предельные значения. Первая степень опасности считается самой «легкой», вторая и третья несут больший риск для здоровья граждан.

Тем не менее, в сложившейся ситуации тюменцам не рекомендуют долго находиться на воздухе. Особенно, если у человека имеются хронические заболевания, связанные с органами дыхания. На ночь лучше закрыть окна и использовать для проветривания помещений кондиционеры.

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Синоптики объявили в Тюмени предупреждение первой степени опасности из-за метеоусловий, при которых в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация вредных частиц. Информация представлена на сайте тюменского Гидрометцентра. Опасность установлена на 12 часов, начиная с 20:00 23 мая. «Объявляются НМУ первой степени опасности. В период с 20:00 23 мая до 08:00 24 мая на территории Тюмень ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подобные предупреждения устанавливают, когда в воздухе ожидается рост концентрации загрязняющих примесей, превышающий предельные значения. Первая степень опасности считается самой «легкой», вторая и третья несут больший риск для здоровья граждан. Тем не менее, в сложившейся ситуации тюменцам не рекомендуют долго находиться на воздухе. Особенно, если у человека имеются хронические заболевания, связанные с органами дыхания. На ночь лучше закрыть окна и использовать для проветривания помещений кондиционеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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