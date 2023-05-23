Утром 23 мая в Тюмени загорелся дом по адресу ул. Рабочая, 26. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В региональном правлении МЧС подтвердили информацию о пожаре.
«Дом загорелся ранним утром. Люди, которые находились внутри, спали. Их разбудили соседи. По предварительным данным, обошлось без жертв, но сам дом очень сильно пострадал. Пожарные продолжают тушить огонь», — сообщил с места ЧП журналист агентства Денис Моргунов.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области агентству сообщили, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 9:05. «Пожар произошел в доме по адресу ул. Рабочая, 26 в 9:05 утра. На месте работают 29 сотрудников МЧС и 8 единиц техники», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области.
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