23 мая 2023
22 мая 2023

В Тюмени загорелся жилой дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожаротушение мансарды по улице Хохрякова, 10. Тюмень, дым, пожар, огонь, тушение пожара
Пожар произошел в частном доме по адресу ул. Рабочая, 26 Фото:

Утром 23 мая в Тюмени загорелся дом по адресу ул. Рабочая, 26. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В региональном правлении МЧС подтвердили информацию о пожаре.

«Дом загорелся ранним утром. Люди, которые находились внутри, спали. Их разбудили соседи. По предварительным данным, обошлось без жертв, но сам дом очень сильно пострадал. Пожарные продолжают тушить огонь», — сообщил с места ЧП журналист агентства Денис Моргунов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области агентству сообщили, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 9:05. «Пожар произошел в доме по адресу ул. Рабочая, 26 в 9:05 утра. На месте работают 29 сотрудников МЧС и 8 единиц техники», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области.

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Утром 23 мая в Тюмени загорелся дом по адресу ул. Рабочая, 26. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В региональном правлении МЧС подтвердили информацию о пожаре. «Дом загорелся ранним утром. Люди, которые находились внутри, спали. Их разбудили соседи. По предварительным данным, обошлось без жертв, но сам дом очень сильно пострадал. Пожарные продолжают тушить огонь», — сообщил с места ЧП журналист агентства Денис Моргунов. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области агентству сообщили, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 9:05. «Пожар произошел в доме по адресу ул. Рабочая, 26 в 9:05 утра. На месте работают 29 сотрудников МЧС и 8 единиц техники», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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