В Тюмени загорелся жилой дом. Видео

24 мая 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в частном доме по адресу ул. Рабочая, 26 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Утром 23 мая в Тюмени загорелся дом по адресу ул. Рабочая, 26. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В региональном правлении МЧС подтвердили информацию о пожаре. «Дом загорелся ранним утром. Люди, которые находились внутри, спали. Их разбудили соседи. По предварительным данным, обошлось без жертв, но сам дом очень сильно пострадал. Пожарные продолжают тушить огонь», — сообщил с места ЧП журналист агентства Денис Моргунов. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области агентству сообщили, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 9:05. «Пожар произошел в доме по адресу ул. Рабочая, 26 в 9:05 утра. На месте работают 29 сотрудников МЧС и 8 единиц техники», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области.

Утром 23 мая в Тюмени загорелся дом по адресу ул. Рабочая, 26. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В региональном правлении МЧС подтвердили информацию о пожаре. «Дом загорелся ранним утром. Люди, которые находились внутри, спали. Их разбудили соседи. По предварительным данным, обошлось без жертв, но сам дом очень сильно пострадал. Пожарные продолжают тушить огонь», — сообщил с места ЧП журналист агентства Денис Моргунов. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области агентству сообщили, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 9:05. «Пожар произошел в доме по адресу ул. Рабочая, 26 в 9:05 утра. На месте работают 29 сотрудников МЧС и 8 единиц техники», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области.