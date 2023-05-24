Прокуратура заставила тюменскую мэрию поставить участника боевых действий в очередь на жилье

Прокуратура внесла представление мэру Тюмени Руслану Кухаруку

Городская прокуратура внесла представление мэру Тюмени Руслану Кухаруку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокуратура обязала администрацию Тюмени восстановить участника боевых действий в очереди на получение жилья. Информация об этом указана в официальном ответе на запрос депутата регионального парламента Ивана Вершинина (копия документа имеется в распоряжении редакции — прим. ред.). При этом в адрес главы Тюмени Руслана Кухарука прокуратурой было внесено представление.

«Установлено, что ветеран (фамилия не указана, чтобы не раскрывать персональные данные — прим. ред.) с составом семьи четыре человека с 30.06.2010 состоял в администрации города Тюмени на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из жилищного фонда Тюменской области по категории „инвалиды и участники боевых действий на территории других государств“. На основании п. 4., ст. 56 Жилищного кодекса РФ, приказом департамента имущественных отношений администрации Тюмени №1449 „О снятии с учета граждан в качестве нуждающегося в жилом помещении“, семья ветерана 22.05.2017 снята с учета нуждающихся в жилых помещениях», — указано в официальном ответе областной прокуратуры.

Ведомством была проведена проверка, в результате которой прокуратура предписала восстановить ветерана в очереди на получение жилья. При этом, в адрес мэра Тюмени Руслана Кухарука было внесено представление за нарушения, допущенные органом местного самоуправления при снятии с учета нуждающихся в жилых помещениях.

В администрации Тюмени агентству сообщили, что в адрес мэра не вносилось представление от прокуратуры. «Представление в адрес главы не вносилось. В отношении ветерана решение о восстановлении в очереди принято на основании открывшихся обстоятельств при рассмотрении поступившего обращения: в части изменения состава семьи и, как следствие, сохранении права состоять в очереди на жилье. Необходимо отметить, что все граждане, состоящие на учете, при смене обстоятельств: изменении состава семьи, финансового и имущественного положения, обязаны вносить информацию об этом в учетное дело. Заявителем такие изменения до сих пор не вносились», — сообщили агентству в тюменской мэрии.

В прокуратуру Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.