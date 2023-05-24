В Тюменскую область придут грозы

Грозы и сильный ветер прогнозируют в Тюменской области 25 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Синоптики прогнозируют грозы в некоторых районах Тюменской области. Данные приводит региональный Гидрометцентр.

«Предупреждение об опасной погоде. Период — с 08:00 до 20:00 25 мая. Местами грозы», — говорится в прогнозе тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в этот же период в регионе ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.