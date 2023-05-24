Последнее заседание гордумы Тюмени седьмого созыва перенесли из-за осенних выборов

25 мая 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Заседание гордумы назначено на 20 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU Последнее заседание Тюменской городской думы седьмого созыва пройдет в июне во вторник, хотя традиционно его проводят по четвергам. Об этом 25 мая сообщил спикер Евгений Заболотный во время заседания гордумы, которое транслировалось онлайн. «Перенос связан с некоторыми процедурами. Напомню, что нам необходимо назначить выборы нового созыва и объявить конкурс по отбору кандидатов на пост главы города», — сообщил Заболотный во время заседания. Заседание назначено на 20 июня. Ранее URA.RU писало, что выборы депутатов Тюменской гордумы пройдут в единый день голосования, 10 сентября 2023 года. Из 36 депутатов 26 будут избраны по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам.

Последнее заседание Тюменской городской думы седьмого созыва пройдет в июне во вторник, хотя традиционно его проводят по четвергам. Об этом 25 мая сообщил спикер Евгений Заболотный во время заседания гордумы, которое транслировалось онлайн. «Перенос связан с некоторыми процедурами. Напомню, что нам необходимо назначить выборы нового созыва и объявить конкурс по отбору кандидатов на пост главы города», — сообщил Заболотный во время заседания. Заседание назначено на 20 июня. Ранее URA.RU писало, что выборы депутатов Тюменской гордумы пройдут в единый день голосования, 10 сентября 2023 года. Из 36 депутатов 26 будут избраны по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам.