24 мая 2023

Последнее заседание гордумы Тюмени седьмого созыва перенесли из-за осенних выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень, депутат, заболотный евгений, депутаты городской думы, депутат городской думы
Заседание гордумы назначено на 20 июня Фото:

Последнее заседание Тюменской городской думы седьмого созыва пройдет в июне во вторник, хотя традиционно его проводят по четвергам. Об этом 25 мая сообщил спикер Евгений Заболотный во время заседания гордумы, которое транслировалось онлайн.

«Перенос связан с некоторыми процедурами. Напомню, что нам необходимо назначить выборы нового созыва и объявить конкурс по отбору кандидатов на пост главы города», — сообщил Заболотный во время заседания. Заседание назначено на 20 июня.

Ранее URA.RU писало, что выборы депутатов Тюменской гордумы пройдут в единый день голосования, 10 сентября 2023 года. Из 36 депутатов 26 будут избраны по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам.

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Последнее заседание Тюменской городской думы седьмого созыва пройдет в июне во вторник, хотя традиционно его проводят по четвергам. Об этом 25 мая сообщил спикер Евгений Заболотный во время заседания гордумы, которое транслировалось онлайн. «Перенос связан с некоторыми процедурами. Напомню, что нам необходимо назначить выборы нового созыва и объявить конкурс по отбору кандидатов на пост главы города», — сообщил Заболотный во время заседания. Заседание назначено на 20 июня. Ранее URA.RU писало, что выборы депутатов Тюменской гордумы пройдут в единый день голосования, 10 сентября 2023 года. Из 36 депутатов 26 будут избраны по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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