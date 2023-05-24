24 мая 2023

В Кургане вызвали ОМОН из-за найденной гранаты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День памяти участников боевых действий. Курган, шевроле, омон
В Кургане нашли гранату Фото:

В Кургане сотрудники ОМОН местного управления Росгвардии обследовали территорию из-за найденной гранаты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Кургане специалисты группы разминирования ОМОН „Скиф“ территориального управления Росгвардии совместно с сотрудниками регионального УМВД обследовали подозрительный предмет. Находкой оказалась пиротехническая страйкбольная граната», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что ранее этот участок был оцеплен. Подозрительный предмет нашли рядом с теплотрассой в 1-м микрорайоне Заозерного. Как пояснили URA.RU, данная «граната» не представляет опасности для окружающих. Предмет передали следственно-оперативной группе.

В Кургане сотрудники ОМОН нашли страйкбольную гранату
В Кургане сотрудники ОМОН нашли страйкбольную гранату
Фото:

Гранату нашли в районе Заозерный
Гранату нашли в районе Заозерный
Фото:

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В Кургане сотрудники ОМОН местного управления Росгвардии обследовали территорию из-за найденной гранаты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В Кургане специалисты группы разминирования ОМОН „Скиф“ территориального управления Росгвардии совместно с сотрудниками регионального УМВД обследовали подозрительный предмет. Находкой оказалась пиротехническая страйкбольная граната», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сообщается, что ранее этот участок был оцеплен. Подозрительный предмет нашли рядом с теплотрассой в 1-м микрорайоне Заозерного. Как пояснили URA.RU, данная «граната» не представляет опасности для окружающих. Предмет передали следственно-оперативной группе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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