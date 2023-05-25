Силовики раскрыли подробности захвата заложников в тюменском «Магните»

Тюменец, взявший в заложники трех сотрудников супермаркета «Магнит», запер двух продавцов в подсобном помещении, а администратору угрожал ножом. Об этом сообщила прокуратора Тюменской области.
«По версии следствия, 10 марта обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пришел с целью хищения продуктов питания и алкоголя в магазин „Магнит“. Мужчина запер двух продавцов в подсобном помещении, а администратора магазина связал скотчем и, приставив нож к горлу», — рассказали в ведомстве.
На требование силовиков отпустить заложников, мужчина ответил отказом. В результате штурма заложники были освобождены, а мужчина задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет по статье «Захват заложников».
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