Силовики раскрыли подробности захвата заложников в тюменском «Магните»

Тюменец взял в заложники сотрудников «Магнита», двоих из которых запер в подсобке

Заложников удалось оперативно освободить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменец, взявший в заложники трех сотрудников супермаркета «Магнит», запер двух продавцов в подсобном помещении, а администратору угрожал ножом. Об этом сообщила прокуратора Тюменской области.

«По версии следствия, 10 марта обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пришел с целью хищения продуктов питания и алкоголя в магазин „Магнит“. Мужчина запер двух продавцов в подсобном помещении, а администратора магазина связал скотчем и, приставив нож к горлу», — рассказали в ведомстве.

На требование силовиков отпустить заложников, мужчина ответил отказом. В результате штурма заложники были освобождены, а мужчина задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет по статье «Захват заложников».