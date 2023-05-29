К стерхам, с которыми летал Путин, отправится десант ученых из ЯНАО

30 мая 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Ученые также будут наблюдать за серыми журавлями, которые могут гнездиться рядом со стерхами Фото: Антон Сбоев Ученые из ЯНАО отправятся в Куноватский заказник, чтобы исследовать местность, где, возможно, обитают стерхи. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона. «В Куноватском заказнике ученые обследуют места возможного обитания и гнездования редких птиц — обского стерха и серого журавля. Первая экспедиция стартует 3 июня», — сказано в сообщении. Ученые Научного центра изучения Арктики проведут весенний учет стерха. Также под наблюдением будут серые журавли, которые могут гнездиться рядом и осенью мигрировать вместе со стерхами. Летом специалисты планируют выпустить в природу птенцов стерха, выращенных в питомнике Окского государственного заповедника. Напомним, что президент страны Владимир Путин в 2012 году совершил полет на мотодельтаплане с белыми журавлями. Глава РФ выступал в качестве «вожака» стаи. Сообщалось, что этих же стерхов ранее поселили в ямальских заповедниках.

Ученые из ЯНАО отправятся в Куноватский заказник, чтобы исследовать местность, где, возможно, обитают стерхи. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона. «В Куноватском заказнике ученые обследуют места возможного обитания и гнездования редких птиц — обского стерха и серого журавля. Первая экспедиция стартует 3 июня», — сказано в сообщении. Ученые Научного центра изучения Арктики проведут весенний учет стерха. Также под наблюдением будут серые журавли, которые могут гнездиться рядом и осенью мигрировать вместе со стерхами. Летом специалисты планируют выпустить в природу птенцов стерха, выращенных в питомнике Окского государственного заповедника. Напомним, что президент страны Владимир Путин в 2012 году совершил полет на мотодельтаплане с белыми журавлями. Глава РФ выступал в качестве «вожака» стаи. Сообщалось, что этих же стерхов ранее поселили в ямальских заповедниках.