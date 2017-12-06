Стерхов, с которыми летал Путин, поселили в ямальских заповедниках

На Ямале увеличивается площадь особо охраняемых природных территорий. В 2017 году три федеральных заказника на Ямале получили статус региональных. На их территории проживает редкий вид аистов. Это те самые стерхи, с которыми пять лет назад совершил полет президент Владимир Путин.
На сегодняшний день 11% земель Ямала отнесено к особо охраняемым природным зонам. На этих уникальных водно-болотных угодьях проживают стерхи, также в заповедниках сохраняется популяция дикого северного оленя. В Шурышкарском районе завершена работа по созданию госзаказника «Сынско-Войкарский» для охраны нерестовых рек Полярного и Приполярного Урала. Об этом рассказал депутат ямальского Заксобрания Дмитрий Жаромских во время заседания Совета законодателей «тюменской матрешки».
«Особая гордость Ямала — сохранение и увеличение популяции овцебыков на территории „Полярно-Уральского“ природного парка. Так, 22 особи этого редкого животного были переданы в Якутию, а 50 — выпущены в свободные условия», — отметил Жаромских.