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06 декабря 2017
05 декабря 2017
04 декабря 2017
12:39  06 декабря 2017 0

Стерхов, с которыми летал Путин, поселили в ямальских заповедниках

Владимир Путин совершил полет с ямальскими стерхами в 2012 годуФото с сайта Владимира Путина

На Ямале увеличивается площадь особо охраняемых природных территорий. В 2017 году три федеральных заказника на Ямале получили статус региональных. На их территории проживает редкий вид аистов. Это те самые стерхи, с которыми пять лет назад совершил полет президент Владимир Путин.

На сегодняшний день 11% земель Ямала отнесено к особо охраняемым природным зонам. На этих уникальных водно-болотных угодьях проживают стерхи, также в заповедниках сохраняется популяция дикого северного оленя. В Шурышкарском районе завершена работа по созданию госзаказника «Сынско-Войкарский» для охраны нерестовых рек Полярного и Приполярного Урала. Об этом рассказал депутат ямальского Заксобрания Дмитрий Жаромских во время заседания Совета законодателей «тюменской матрешки».

«Особая гордость Ямала — сохранение и увеличение популяции овцебыков на территории „Полярно-Уральского“ природного парка. Так, 22 особи этого редкого животного были переданы в Якутию, а 50 — выпущены в свободные условия», — отметил Жаромских.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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