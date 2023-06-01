Мэрия курганского округа оставила пожарных без спецодежды

02 июня 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганские чиновники не закупали одежду для пожарных Фото: Сергей Русанов © URA.RU Половинским районным судом Курганской области признано незаконным бездействие местной администрации, не закупившей спецодежду для муниципальных пожарных округа. Данные опубликованы на сайте суда. «Признано незаконным бездействие <…> администрации Половинского муниципального округа Курганской области, выразившееся в непринятии действенных мер по финансированию и обеспечению комплектом специальной одежды», — рассказали в суде. Иск о необходимости обеспечения пожарных поступил от и. о. прокурора Половинского округа. Надзорное ведомство настаивало, что сотрудники пожарной охраны станции Сумки, села Байдары, деревень Булдак и Марай должны быть обеспечены спецодеждой. Для безопасности пожарных требовалось закупить средства индивидуальной защиты, специальную одежду и обувь. Прокуратура заметила, что обеспечение мер первичной противопожарной безопасности, в том числе финансирование и обеспечение комплектами спецодежды, относится к вопросам местного значения. Суд согласился с позицией обвинения и удовлетворил иск о признании бездействия незаконным. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из курганских округов после пожаров начались проверки силовиков. По данным источников редакции, велась проверка работы управления по делам Го и ЧС. Спустя некоторое время в отставку ушел глава Шадринского округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Половинским районным судом Курганской области признано незаконным бездействие местной администрации, не закупившей спецодежду для муниципальных пожарных округа. Данные опубликованы на сайте суда. «Признано незаконным бездействие <…> администрации Половинского муниципального округа Курганской области, выразившееся в непринятии действенных мер по финансированию и обеспечению комплектом специальной одежды», — рассказали в суде. Иск о необходимости обеспечения пожарных поступил от и. о. прокурора Половинского округа. Надзорное ведомство настаивало, что сотрудники пожарной охраны станции Сумки, села Байдары, деревень Булдак и Марай должны быть обеспечены спецодеждой. Для безопасности пожарных требовалось закупить средства индивидуальной защиты, специальную одежду и обувь. Прокуратура заметила, что обеспечение мер первичной противопожарной безопасности, в том числе финансирование и обеспечение комплектами спецодежды, относится к вопросам местного значения. Суд согласился с позицией обвинения и удовлетворил иск о признании бездействия незаконным. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из курганских округов после пожаров начались проверки силовиков. По данным источников редакции, велась проверка работы управления по делам Го и ЧС. Спустя некоторое время в отставку ушел глава Шадринского округа.