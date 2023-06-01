01 июня 2023
31 мая 2023

Мэрия курганского округа оставила пожарных без спецодежды

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские чиновники не закупали одежду для пожарных Фото:

Половинским районным судом Курганской области признано незаконным бездействие местной администрации, не закупившей спецодежду для муниципальных пожарных округа. Данные опубликованы на сайте суда.

«Признано незаконным бездействие <…> администрации Половинского муниципального округа Курганской области, выразившееся в непринятии действенных мер по финансированию и обеспечению комплектом специальной одежды», — рассказали в суде. Иск о необходимости обеспечения пожарных поступил от и. о. прокурора Половинского округа.

Надзорное ведомство настаивало, что сотрудники пожарной охраны станции Сумки, села Байдары, деревень Булдак и Марай должны быть обеспечены спецодеждой. Для безопасности пожарных требовалось закупить средства индивидуальной защиты, специальную одежду и обувь.

Прокуратура заметила, что обеспечение мер первичной противопожарной безопасности, в том числе финансирование и обеспечение комплектами спецодежды, относится к вопросам местного значения. Суд согласился с позицией обвинения и удовлетворил иск о признании бездействия незаконным.

Ранее URA.RU сообщало, что в одном из курганских округов после пожаров начались проверки силовиков. По данным источников редакции, велась проверка работы управления по делам Го и ЧС. Спустя некоторое время в отставку ушел глава Шадринского округа.

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Половинским районным судом Курганской области признано незаконным бездействие местной администрации, не закупившей спецодежду для муниципальных пожарных округа. Данные опубликованы на сайте суда. «Признано незаконным бездействие <…> администрации Половинского муниципального округа Курганской области, выразившееся в непринятии действенных мер по финансированию и обеспечению комплектом специальной одежды», — рассказали в суде. Иск о необходимости обеспечения пожарных поступил от и. о. прокурора Половинского округа. Надзорное ведомство настаивало, что сотрудники пожарной охраны станции Сумки, села Байдары, деревень Булдак и Марай должны быть обеспечены спецодеждой. Для безопасности пожарных требовалось закупить средства индивидуальной защиты, специальную одежду и обувь. Прокуратура заметила, что обеспечение мер первичной противопожарной безопасности, в том числе финансирование и обеспечение комплектами спецодежды, относится к вопросам местного значения. Суд согласился с позицией обвинения и удовлетворил иск о признании бездействия незаконным. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из курганских округов после пожаров начались проверки силовиков. По данным источников редакции, велась проверка работы управления по делам Го и ЧС. Спустя некоторое время в отставку ушел глава Шадринского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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