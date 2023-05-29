29 мая 2023

Тюменские власти остались без главного организатора официальных праздников

Замглавы Тюменского концертно-театрального объединения Евгений Негинский ушел на пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы в Великой Отечественной войне. Тюмень, парад победы, негинский евгений
Евгений Негинский покинул ТКТО по состоянию здоровья Фото:

Замгендиректора Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) Евгений Негинский вышел на пенсию. Об этом URA.RU сообщило несколько источников в политической элите региона. Негинский был известен как главный организатор официальных мероприятий в регионе.

«Негинский вышел на пенсию, уже попрощался с коллективом. Он отвечал за все официальные праздники. Пока власти не знают, кто будет готовить торжество по новой инаугурации Александра Моора после осенних губернаторских выборов», — рассказал инсайдер.

Другой источник добавил, что Негинский ушел с работы по состоянию здоровья. Агентство направило запрос в ТКТО, ответ на него ожидается.

Негинский долгое время руководил департаментом культуры Тюменской области, но в 2013 году был вынужден оставить пост из-за скандала с затянувшимся ремонтов ДК «Строитель». После отставки экс-директор считался «серым кардиналом» тюменской культуры: ему неофициально доверяли подготовку самых важных мероприятий, в частности, церемонии инаугурации Александра Моора в сентябре 2018 года.

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Замгендиректора Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) Евгений Негинский вышел на пенсию. Об этом URA.RU сообщило несколько источников в политической элите региона. Негинский был известен как главный организатор официальных мероприятий в регионе. «Негинский вышел на пенсию, уже попрощался с коллективом. Он отвечал за все официальные праздники. Пока власти не знают, кто будет готовить торжество по новой инаугурации Александра Моора после осенних губернаторских выборов», — рассказал инсайдер. Другой источник добавил, что Негинский ушел с работы по состоянию здоровья. Агентство направило запрос в ТКТО, ответ на него ожидается. Негинский долгое время руководил департаментом культуры Тюменской области, но в 2013 году был вынужден оставить пост из-за скандала с затянувшимся ремонтов ДК «Строитель». После отставки экс-директор считался «серым кардиналом» тюменской культуры: ему неофициально доверяли подготовку самых важных мероприятий, в частности, церемонии инаугурации Александра Моора в сентябре 2018 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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