Тюменские власти остались без главного организатора официальных праздников

Замглавы Тюменского концертно-театрального объединения Евгений Негинский ушел на пенсию

Евгений Негинский покинул ТКТО по состоянию здоровья Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Замгендиректора Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) Евгений Негинский вышел на пенсию. Об этом URA.RU сообщило несколько источников в политической элите региона. Негинский был известен как главный организатор официальных мероприятий в регионе.

«Негинский вышел на пенсию, уже попрощался с коллективом. Он отвечал за все официальные праздники. Пока власти не знают, кто будет готовить торжество по новой инаугурации Александра Моора после осенних губернаторских выборов», — рассказал инсайдер.

Другой источник добавил, что Негинский ушел с работы по состоянию здоровья. Агентство направило запрос в ТКТО, ответ на него ожидается.

Негинский долгое время руководил департаментом культуры Тюменской области, но в 2013 году был вынужден оставить пост из-за скандала с затянувшимся ремонтов ДК «Строитель». После отставки экс-директор считался «серым кардиналом» тюменской культуры: ему неофициально доверяли подготовку самых важных мероприятий, в частности, церемонии инаугурации Александра Моора в сентябре 2018 года.