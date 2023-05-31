Суд над нейросетью из игры Atomic Heart смоделировали в Тюмени. Фото

01 июня 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Студенты представили, каким был бы суд над нейросетью Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменском областном суде провели игровое судебное заседание над нейросетью «Коллектив» из российской компьютерной игры «Atomic Heart». Сюжет игры также лег в основу процесса, который организовали студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ). «На научно-промышленном предприятии по производству робототехники происходит сбой при обновлении нейросети „Коллектив“. Во время процесса один из программистов переводит ее в боевой режим, что приводит к уничтожению большей части человеческого персонала. Нейросеть позже объяснила, что прекрасно понимает последствия своих действий, но при этом считает, что боевой режим использовала правомерно», — сообщается в фабуле дела, которую опубликовали в студенческом научном обществе Института Государства и Права ТюмГУ. В ходе смоделированного заседания в суде опросили свидетелей, которые основаны на одноименных персонажах из «Atomic Heart»: Сергее Нечаеве, Зинаиде Муравьевой и других. Адвокатам нейросети удалось доказать, что их подзащитным управляет человек. Коллегия присяжных в итоге согласилась с этим доводом и вынесла оправдательный вердикт нейросети.

В Тюменском областном суде провели игровое судебное заседание над нейросетью «Коллектив» из российской компьютерной игры «Atomic Heart». Сюжет игры также лег в основу процесса, который организовали студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ). «На научно-промышленном предприятии по производству робототехники происходит сбой при обновлении нейросети „Коллектив“. Во время процесса один из программистов переводит ее в боевой режим, что приводит к уничтожению большей части человеческого персонала. Нейросеть позже объяснила, что прекрасно понимает последствия своих действий, но при этом считает, что боевой режим использовала правомерно», — сообщается в фабуле дела, которую опубликовали в студенческом научном обществе Института Государства и Права ТюмГУ. В ходе смоделированного заседания в суде опросили свидетелей, которые основаны на одноименных персонажах из «Atomic Heart»: Сергее Нечаеве, Зинаиде Муравьевой и других. Адвокатам нейросети удалось доказать, что их подзащитным управляет человек. Коллегия присяжных в итоге согласилась с этим доводом и вынесла оправдательный вердикт нейросети.