31 мая 2023

Суд над нейросетью из игры Atomic Heart смоделировали в Тюмени. Фото

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Клипарт Суд. Тюмень, решетка, судебное заседание, суд, клетка, камера заключения
Студенты представили, каким был бы суд над нейросетью Фото:

В Тюменском областном суде провели игровое судебное заседание над нейросетью «Коллектив» из российской компьютерной игры «Atomic Heart». Сюжет игры также лег в основу процесса, который организовали студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

«На научно-промышленном предприятии по производству робототехники происходит сбой при обновлении нейросети „Коллектив“. Во время процесса один из программистов переводит ее в боевой режим, что приводит к уничтожению большей части человеческого персонала. Нейросеть позже объяснила, что прекрасно понимает последствия своих действий, но при этом считает, что боевой режим использовала правомерно», — сообщается в фабуле дела, которую опубликовали в студенческом научном обществе Института Государства и Права ТюмГУ.

В ходе смоделированного заседания в суде опросили свидетелей, которые основаны на одноименных персонажах из «Atomic Heart»: Сергее Нечаеве, Зинаиде Муравьевой и других. Адвокатам нейросети удалось доказать, что их подзащитным управляет человек. Коллегия присяжных в итоге согласилась с этим доводом и вынесла оправдательный вердикт нейросети.

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В Тюменском областном суде провели игровое судебное заседание над нейросетью «Коллектив» из российской компьютерной игры «Atomic Heart». Сюжет игры также лег в основу процесса, который организовали студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ). «На научно-промышленном предприятии по производству робототехники происходит сбой при обновлении нейросети „Коллектив“. Во время процесса один из программистов переводит ее в боевой режим, что приводит к уничтожению большей части человеческого персонала. Нейросеть позже объяснила, что прекрасно понимает последствия своих действий, но при этом считает, что боевой режим использовала правомерно», — сообщается в фабуле дела, которую опубликовали в студенческом научном обществе Института Государства и Права ТюмГУ. В ходе смоделированного заседания в суде опросили свидетелей, которые основаны на одноименных персонажах из «Atomic Heart»: Сергее Нечаеве, Зинаиде Муравьевой и других. Адвокатам нейросети удалось доказать, что их подзащитным управляет человек. Коллегия присяжных в итоге согласилась с этим доводом и вынесла оправдательный вердикт нейросети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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