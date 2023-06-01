01 июня 2023

Генерал Свинов отправил курганских полицейских в Ингушетию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, полиция, патруль полиции
Курганские полицейские сменят своих коллег на Северном Кавказе Фото:

Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов отправил отряд из своих сотрудников работать на Северном Кавказе. Об этом сообщается в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Я уверен, что вы справитесь с поставленными задачами, поскольку в составе отряда всегда отправляются лучшие сотрудники, в которых мы уверены и которыми гордимся. На протяжении полугода руководители курганского УМВД постоянно будут находиться с вами на связи, готовы оказать любую необходимую помощь», — цитируют генерала в посте.

Отряд курганских полицейских поедет в Ингушетию в служебную командировку. Там сотрудники регионального УМВД сменят своих коллег, которые полгода работали на территории республики.

Ранее URA.RU писало, что полицейских из Курганской области отправили в командировку на Северный Кавказ. Там они спустя полгода сменили своих коллег.

Отряд курганских полицейских едет на Северный Кавказ
Отряд курганских полицейских едет на Северный Кавказ
Фото:
Начальники проводили полицейских в Ингушетию
Начальники проводили полицейских в Ингушетию
Фото:

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Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов отправил отряд из своих сотрудников работать на Северном Кавказе. Об этом сообщается в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте». «Я уверен, что вы справитесь с поставленными задачами, поскольку в составе отряда всегда отправляются лучшие сотрудники, в которых мы уверены и которыми гордимся. На протяжении полугода руководители курганского УМВД постоянно будут находиться с вами на связи, готовы оказать любую необходимую помощь», — цитируют генерала в посте. Отряд курганских полицейских поедет в Ингушетию в служебную командировку. Там сотрудники регионального УМВД сменят своих коллег, которые полгода работали на территории республики. Ранее URA.RU писало, что полицейских из Курганской области отправили в командировку на Северный Кавказ. Там они спустя полгода сменили своих коллег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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