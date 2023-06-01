Курганские полицейские сменят своих коллег на Северном Кавказе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов отправил отряд из своих сотрудников работать на Северном Кавказе. Об этом сообщается в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Я уверен, что вы справитесь с поставленными задачами, поскольку в составе отряда всегда отправляются лучшие сотрудники, в которых мы уверены и которыми гордимся. На протяжении полугода руководители курганского УМВД постоянно будут находиться с вами на связи, готовы оказать любую необходимую помощь», — цитируют генерала в посте.

Отряд курганских полицейских поедет в Ингушетию в служебную командировку. Там сотрудники регионального УМВД сменят своих коллег, которые полгода работали на территории республики.

Ранее URA.RU писало, что полицейских из Курганской области отправили в командировку на Северный Кавказ. Там они спустя полгода сменили своих коллег.

Отряд курганских полицейских едет на Северный Кавказ Фото: группа «УМВД России по Курганской области» в соцсети «ВКонтакте»